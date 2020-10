9 de Julio confirma su apuesta por el ascenso Deportes 20 de octubre de 2020 Redacción Por TORNEO REGIONAL AMATEUR

FOTO ARCHIVO VOLANTE./ Maximiliano Zbrun se había retirado profesionalmente en Estudiantes de Río Cuarto.

El regreso de Maximiliano Zbrun, anunciado oficialmente por la entidad el domingo por la noche, es una de las muestras del deseo marcado de 9 de Julio de conformar un plantel competitivo para pelear por el ascenso al Federal A, cuando se reanude el torneo Regional Amateur el venidero 29 de noviembre.

La noticia no sorprendió ya que el propio jugador había dejado abierta la puerta cuando anunció el retiro del profesionalismo, tras su exitoso paso por Estudiantes de Río Cuarto, institución donde consiguió su quinto ascenso y estaba siendo gran protagonista de la Primera Nacional. El "Pela" ya formó parte de grandes satisfacciones con la camiseta del León -como el ascenso al entonces Argentino A en 2005-, al margen de ser un producto genuino de la institución, y sin dudas será un aporte fundamental desde la experiencia, voz de mando y sentido de pertenencia.

De esta manera, el técnico Gustavo Giorgi ya cuenta con una primera ficha de trascendencia para seguir en la búsqueda dentro de un mercado no muy amplio de futbolistas que puedan adaptarse a lo que se paga en la categoría.



YUSTE, UNA OPCION

Por otra parte, el León también quiere reforzar la defensa y en ese sentido está tras los pasos de Miguel Yuste. El marcador central rafaelino anunció que no quiere continuar jugando en Unión de Sunchales el Federal A, por motivos personales, pero abre la puerta en el Regional Amateur y más en un torneo que será corto en cuanto a tiempo de disputa, ya que su aspiración sería jugar en Ferrocarril del Estado en Liga Rafaelina.

Por otra parte, lo que más inquieta al cuerpo técnico y la dirigencia es la necesidad de cubrir las piezas que se fueron del mediocampo hacia adelante, concretamente Gastón Monserrat y Guillermo Funes. En el caso de este último tiene el visto bueno del cuerpo técnico de Atlético de Rafaela para seguir su carrera en la Crema, y esto puede abrir la puerta para que algún futbolista de esa institución pueda venir a préstamo a 9 de Julio.

Recordemos que en la primera parte del año jugaron para el "9" Luciano Pogonza y Nahuel Speck, pero no podría darse esa continuidad. En el caso de Speck seguramente jugará el Federal A con Unión de Sunchales.