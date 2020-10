A todo ritmo desde cuatro ciudades Información General 20 de octubre de 2020 Redacción Por Como desde hace casi siete meses, la propuesta pudo verse en directo por 5RTV, y las redes del Ministerio de Cultura de Santa Fe. El ciclo permite que artistas de toda la provincia puedan mostrar sus producciones por el sistema de streaming, al tiempo que posibilita usar el sistema de “gorra virtual” para monetizar sus shows: el público puede adquirir tickets y así colaborar, aunque no es obligatorio.

Entre el jueves 15 y el domingo 18 el ciclo siguió ofreciendo propuestas artísticas desde distintos escenarios de la provincia. Este fin de semana La Seguimos En Vivo transmitió desde el Teatro Español, de Reconquista; el Teatro Provincial Ideal, de Venado Tuerto; el Centro Cultural Provincial Paco Urondo, de Santa Fe; y el Petit Salón y la sala principal de Plataforma Lavardén, en Rosario.

La totalidad de los shows de La Seguimos En Vivo se llevan a cabo sin público presencial y pueden ser vistos por el sistema de streaming, y por las disposiciones sanitarias para prevenir el contagio de Covid-19, algunos de esos espectáculos son repeticiones de los que ya se transmitieron en directo, y otros son grabados como “falsos vivos” y luego transmitidos en directo por el canal público y redes de Cultura.



Reconquista

Noche de cumbia y folclore

El jueves 15 de octubre, desde las 21, se pudo disfrutar de un doble programa especial desde el Teatro Español de la ciudad de Reconquista, cabecera del departamento General Obligado, en el norte santafesino, con la presentación de la banda de cumbia santafesina Alma Negra y luego del trío vocal de folklore Olmeños.

En primer lugar subió al escenario la banda Alma Negra. Creada hace ya tres años, rápidamente se convirtió en referente de la cumbia santafesina. Su presentación comenzó con el tema “Por qué llora así” (de Agrupación Sin Ley). Siguió con un enganchado de cumbia y reggaetón y luego con “Siguiendo la Luna” (de Los Fabulosos Cadillacs), tema que contó con la participación especial del músico y cantante Carlitos Solari.

El concierto continuó con “Amor vuelve” (del Grupo Guinda) y un enganchados de temas del grupo Karicia. El tramo final tuvo un tema para románticos: “Una chance más” (de Dalila); y finalizó a todo ritmo con “Orilla” y “Adicto a tu piel” (del grupo La Contra).



Folclore desde Fortín Olmos

Luego fue el turno del trío vocal Olmeños, conformado por Federico Riva (guitarra), Juanchy Banega (bombo) y Juan Carlos Romero (guitarra y violín).

El grupo, oriundo de la localidad de Fortín Olmos, viene presentándose en distintos escenarios de la región desde hace cuatro años con una propuesta de folklore vocal. Con la participación especial de Kuky Peralta, oriundo de Intiyaco, en violín, empezaron el show con “Chakay manta” (de Los Hermanos Ábalos y Víctor Ledesma).

Luego cantaron “Chacarera del patio” (de Pablo Trullenque y Carlos Carabajal); “Zamba para olvidar” (de Daniel Toro) y “El Moncho” (de Ramón Ayala y Prudencia Giménez).

El show, que fue grabado el 5 de octubre, continuó con el vals “Tu olvido” (de Vicente Spina); la zamba “La taleñita” (de Rubén Pérez); y las chacareras “La olvidada” (de Atahualpa Yupanqui) e “Identidad santiagueña” (de Mario Álvarez Quiroga), para terminar con la bellísima chaya riojana: “Carnaval de la Rioja” (de Chacho Olivera) y la chacarera ”Fueguito de la mañana” (de Peteco Carabajal).



Venado Tuerto

Rock gitano y ska desde el sur santafesino

El jueves 15 de octubre, desde las 22, se pudo ver nuevamente el recital que grabó a mediados de junio pasado el grupo La Sasasa en el Teatro Provincial Ideal de la ciudad de Venado Tuerto, departamento General López.

La banda, surgida con la intención de rescatar el repertorio de las orquestas tradicionales de los pueblos, que incluían tarantelas, fox-trots, polcas y pasodobles, le sumó rock, ska y música gitana, para ofrecer un show con canciones que hicieron bailar a chicos y grandes.

El recital sirvió para presentar Arriba, nuevo disco de la banda, que está compuesta por Fernando García en batería; Momi Morelli en bajo; Javier Pighín en guitarra; Luis Camarasa en acordeón; Pablo Costamagna en saxo alto y tenor; Polo Donatti en trompeta; Walter Medina en trombón; Horacio Dibene en percusión; Walter García en voz y percusión y Walter Gagliardino en voz.

Comenzó con "Garsona" y siguió a todo ritmo con “Quitapeñas”; “Manele” (tema que fue compuesto para un disco homenaje a Pequeña Orquesta de Reincidentes) y “Basura”.

Luego siguieron con un homenaje a las grandes orquestas que tuvo el sur santafesino, a través del tema “Paradista”. Y comenzaron a despedirse con una seguidilla de temas para bailar: "He intentado"; "Quisiera ver" y "Llegar a Marte".



Rosario

Nueva edición de Música de Cámara

En lo que poco a poco se va convirtiendo en un nuevo clásico, el viernes 16 de octubre, desde las 21, se pudo ver la cuarta jornada de la propuesta ‘Música de Cámara’, esta vez a cargo de Maia Basso e Iván Tarabelli.

Desde el Petit Salón de Plataforma Lavardén, en Rosario, y con la particular presentación del actor Martín Fiumatto, en su rol de responsable de limpieza de la sala, y también de entrevistador y opinador, se presentó en primer lugar Iván Tarabelli.

Músico, tecladista, compositor, arreglador y docente de Sonido en la Escuela Provincial de Cine y Televisión (EPCTV), Tarabelli cuenta con una vasta trayectoria que incluye presentaciones junto a Jorge Fandermole, Liliana Herrero, Lucho Gonzalez, y Juancho Perone, entre otros.

Utilizando imágenes de diversos músicos y cantantes como apoyo y acompañamiento, logró a través de sus teclados, ofrecer un recital interesante, con mucha improvisación y una soberbia mezcla de sonidos e imágenes.



Cierre electrónico

La propuesta siguió con la compositora y productora de música electrónica Maia Basso. Integrante del trío electrónico Aguaviva, en su formato solista utilizó sintetizadores, máquinas de ritmo, procesadores de voz y samplers para mostrar una propuesta musical sensible, intimista y personal.

Mientras prepara un EP que contendrá dos temas con textos de José Pedroni y se llamará ‘Bebe tu mal’, comenzó la presentación especial en el Petit Salón con “180°”, y siguió con “Amenazas”; “Todo mal”, para terminar con “Marías”.



Noche de música ciudadana

El sábado 17 de octubre, desde las 21, Plataforma Lavardén ofreció un doble espectáculo musical, con la presentación de La 2X4 Rosarina y A Cara Lavada.

En primer término se repitió parte del show que grabó el 20 de junio pasado en el escenario del espacio ubicado en Mendoza y Sarmiento de la ciudad de Rosario, La 2x4 Rosarina.

La formación nacida en 2012, está compuesta por Alicia Petronilli y Gustavo Sordelli en bandoneón, Michele Blando, Noelia Vivas y Javier Gómez en violín, Adrián Pistono en piano y Sebastián Aparicio en contrabajo, y Martín Piñol en voz.

La presentación comenzó con "Dímelo al oído" (de Francisco Lomuto) y siguió con “Tu corazón” (de Enrique Soriano); “Suerte loca” (de Francisco García Jiménez y Anselmo Aieta); “Felicia” (de Carlos Pacheco y Enrique Saborido); “Invierno” (de Enrique Cadícamo y Horacio Pettororssi), para terminar con “Bomboncito” (de Antonio Romano, Jorge Cerioti y Luis Caruso).



Mezcla de estilos

Luego fue el turno de A Cara Lavada, grupo vocal de Rosario que desde hace algo más de 3 años, interpreta y reversiona clásicos del cancionero popular argentino y latinoamericano con la impronta del coro típico de murga uruguaya.

La presentación, que fue grabada el viernes 10 de julio, comenzó con parte del espectáculo ‘Murga’: un mix de los temas "Coplas de las orillas" (de Carlos Pino); “La verdad que si” (de Alejandro Balbis); “Descolgando el cielo” (de Edu Pitufo Lombardo); “Nebulosamente” (de Alejandro Balbis); “Tumbas de la gloria” (de Fito Páez); “El témpano (de Adrián Abonizio).

La banda, integrada por Mateo Bussi, Mariano Panichelli, Guillermo Seifert, Diego Sidlik, Christian Oliver Zapata, Fernando Lingiardi, Ari Bussi, Franco Santandrea, Ignacio Aguirre y Gonzalo Zabala (quien además está a cargo de la dirección artística y arreglos vocales), continuó con "Pan del agua" (de Ramón Ayala); “Niebla del riachuelo” (de Enrique Cadícamo y Juan Carlos Cobián); “Preso en mi ciudad” (de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota); “Montando versos” (de Gonzalo Zavala); para finalizar con “Zapata se queda” (de Lila Downs y Paul Cohen).



Domingo a todo rock

El domingo 18 de octubre, a las 21, se retransmitieron extractos de dos shows que fueron grabados en Plataforma Lavardén en los meses de julio y agosto: las bandas Mula y Kiss In Time.

En primer lugar se vio parte del recital grabado el 22 de agosto pasado por la banda Mula, integrada por Matías Huergo (bajo y voz), Maxo Giménez (guitarra y voz), Juan Manuel Oviedo (guitarra y coros) y Maximiliano Giannazzo (batería).

La banda, nacida hace 2 años en la ciudad de Rosario, comenzó su presentación con el tema “Sin Salida”. Y siguió con “Hermandad”; “Sinfonía”; “¿Porqué?”; “Falsedad”; “Betóxico”, , para terminar con un cover del tema “Little Sister” (de Queens of the Stone Age).



Kiss In Time

Luego se pudo disfrutar de un compilado del recital que brindó, el 11 de julio, el grupo Kiss In Time, que interpretan grandes éxitos de la banda oriunda de Nueva York (Estados Unidos).

Formada por Gonzalo Martin en voz; Marcelo Barrera y Jota Schaad en guitarras; Tulio Giromini en batería y Fernando Varlet en bajo, ofrecieron un potente show de covers de Kiss, banda a la que aman.

En lo que fue una seguidilla de clásicos de la banda, el concierto comenzó con "Love Gun", y siguió con "Take me", "Ladies Room", "Got to Choose", para terminar con "Black Diamond".



Santa Fe

Viernes de ritmos nuevos

El viernes 16 de octubre, desde las 22, se pudo ver el show que el grupo Ensamble Espacial brindó en el Centro Cultural Provincial Paco Urondo, de la capital provincial.

El grupo, formado hace un año, aborda composiciones instrumentales originales y música de compositores contemporáneos.

La presentación que fue grabada el 14 de octubre, comenzó con “Nomos”; y continuó con “Me dice el río”; “Gratitud”; y por último, el tema “Espíritu”.



Música latinoamericana

Luego fue el turno del grupo Latitudes. Formado hace ya 3 años, en un principio como trío, pero ahora convertido en quinteto, brindó un concierto con temas propios con una mixtura de ritmos latinoamericanos.

El grupo está compuesto por Nahuel Ramallo en batería; Walter Jones en vibráfono; Luciano Stizzoli en piano; Gonzalo Scandel en bajo y contrabajo y Pablo de Lucca en guitarra

La presentación, que fue grabada el 14 de octubre, contó con algunos temas del primer disco del grupo, titulado ‘Tiempo de espera’, que fue lanzado en enero de 2020.

El show comenzó con el tema “Sunset Samba” y siguió luego con “Desde casa”; “Camino Quebrado”; “Calles vacías”, para terminar con “Cambio de estación”.



Sábado con perfume de mujer

El sábado 17 a partir de las 22, el Paco Urondo fue sede de otra doble presentación, en este caso de la cantautora Gisela Trento y del grupo Fulanas.

En primer término se vio la presentación de la música, cantante y cantautora argentina, grabada el jueves 15 de octubre.

Gisela ha incursionado en diversos ritmos y sonidos. Si bien actualmente integra los grupos Paralelus y La Naranja de Santa Fe, se presentó con su propia banda: Federico Weder en bajo; Marcos De Martini en batería y Matías Lemos en teclados.

Comenzó con “Cuántas veces más” y continuó con “Corazón Licántropo” (de Paula Maffía); una versión de la canción popular mexicana “La llorona”; “Zapata se queda” (de Lila Downs y Paul Cohen); “Agua luz” y “El amor después del amor” (de Fito Páez).



Noche de rock

La segunda parte de los shows del sábado estuvo a cargo de la banda Fulanas. Nacida en 2015, está formada por Fabiana Paulón (voz principal y guitarra); Sofía Angeloni (teclados y coros); Sebastián Arredondo (batería), Cristian Figueredo (bajo) y Roy Muñoz (guitarra).

La presentación, que fue grabada el 9 de octubre, comenzó con “No me dejan salir” (Charly García). Luego siguió con los temas propios “El rock de la Catrasca” y “Me resisto” y continuó con “Tirá para arriba) (de Miguel Mateos); para terminar con “Ciudad de Pobres Corazones” (de Fito Páez).



Domingo de música y lecturas

El domingo 18 de octubre, desde las 22, se vieron otras dos presentaciones muy distintas desde la sala Paco Urondo.

En primer lugar fue el turno de “enAmorArte o nada”, un jam de músicas y lecturas presentado por Claudio Chuca Chiuchquievich, que fue grabado el 15 de octubre pasado.

Ediciones Del Garito publicó el libro “enAmorArte o nada” en 2015, textos en los cuales se basó la presentación que llevó el título de ‘Construcciones’ ritual 16 del libro, que contó con la participación de Lucas Fornillo en guitarra; Martín Testoni Almirón en saxo; Nicolás Bordón en bajo; Natalia Zehnder en acordeón y la voz de Amanda Miraflores, quien cantó el tema “Usted” (de Pascuala Ilabaca y Fauna).

El final fue con la interpretación, por parte de Amanda Miraflores del tema “Llanto de Luna” (de Tito Rodríguez), junto a todos los músicos.



Cierre improvisado

Luego fue el turno de Plural Trío, grupo oriundo de la ciudad de Santa Fe en 2018, e integrado por Pablo Aristein en saxos y clarinete, Sebastián López en guitarras y Luciano Casas en batería.

La propuesta apunta a la improvisación libre de propuestas musicales que cada uno de los integrantes del grupo acerca, que van siendo mezcladas entre los tres.

La presentación, que fue grabada el 9 de octubre pasado, comenzó con el tema “Thin Delam” (de Pablo Aristein) y siguió con “El árbol del límite”, “El limón” y “Una subida complicada” (los tres de Sebastián López).



La Seguimos en Casa

El sábado 17, entre la presentación de La 2x4 Rosarina y A Cara Lavada, se pudo disfrutar de una reversión de “Todos los días un poco”, tema de León Gieco interpretado por Lorena Barile en flauta; María Jesús Olóndriz en cello; Luis Giavón en oboe; Javier Allende en vibrafón y batería, quienes integran la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, que forma parte del programa La Seguimos en Casa.