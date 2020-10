Casi 40º y algo de lluvia Locales 20 de octubre de 2020 Redacción Por EN NUESTRA CIUDAD

El calor se hizo sentir este lunes no sólo en nuestra ciudad, sino en gran parte del territorio santafesino: hubo presión baja, alta temperatura y un clima irrespirable casi desde el domingo. En este sentido, el Servicio Meteorológico había advertido sobre la probabilidad de tormentas fuertes para el centro de Santa Fe, pero indicaban que los fenómenos meteorológicos comenzarían durante la noche del lunes y las primeras horas del martes. Lo cierto es que la tormenta se adelantó y a la tarde, alrededor de las 16:30, la ciudad de volvió gris, el cielo se cubrió, aparecieron algunos truenos y con ellos algo de alivio y lluvia, aunque no fue mucho, apenas 2 milímetros hasta la hora 18 según el twitter Clima Rafaela.

En cuanto a la temperatura, la máxima se dio a la hora 16 con 37,5º en medio de una jornada agobiante y ya a las 19 había bajado casi 10º (28,4º). Cabe consignar que las últimas y escasas precipitaciones que se habían registrado en Rafaela habían sido durante los primeros días de septiembre, con lo cuál hacía casi un mes y medio que no llovía en nuestro medio.

En cuanto al pronóstico para el resto de los días de la semana, este martes se prevé una mínima de 13° y una máxima 25°, cielo parcial cubierto a cubierto, condiciones inestables y probabilidad de lluvias débiles a moderadas, no descartándose eventos localmente más intensos o tormentas aisladas. Habrá temperaturas con tendencia en descenso y vientos moderados a regulares del sector sur/sureste, incrementando su intensidad hasta fuertes por momentos.

Para este miércoles, las temperaturas oscilarán entre los 13° y 16°, con un cielo parcial nublado a nublado, condiciones inestables y alguna posibilidad de lluvias débiles o lloviznas durante jornada. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, descenso de las máximas y poca amplitud térmica y vientos moderados del sector este/sureste.

En tanto, para el jueves se espera una mínima 16° y una máxima de 20°, con un cielo parcial nublado a nublado, condiciones algo inestables y alguna posibilidad de lluvias débiles o lloviznas durante la jornada. Temperaturas en ascenso y vientos moderados del sector este/sureste, rotando al sur por momentos.



PIEDRAS Y VIENTO

EN SANTA FE

Mientras tanto, la ciudad de Santa Fe alcanzó este lunes los 41º. Pasadas las 18, el cielo se oscureció y arrancó la tormenta luego de una caída de granizo que no provocó daños. También se percibieron fuertes ráfagas de viento y algunos cortes de luz. En relación a la temperatura, bajó de 36º a 28 en el lapso de 20 minutos. El viento también ocasionó la caída de árboles en distintos puntos de la ciudad. Se reportó también caída de granizo en las localidades de Laguna Paiva y Monte Vera. En el norte provincial, en Tostado, la máxima fue de 44º.