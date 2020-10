Conflicto en el Relleno Sanitario Locales 20 de octubre de 2020 Redacción Por Uno de los temas que ocupó mucho tiempo de análisis ayer en la reunión de comisión, tuvo que ver con el reclamo de alrededor de 60 trabajadores informales que venían realizando tareas en el sector del relleno sanitario y que insisten con poder volver a sus actividades.

Durante el encuentro de comisión de ayer por la mañana, los concejales abordaron el conflicto en el relleno sanitario donde un grupo de trabajadores de la economía popular reclaman volver a sus tareas en el Complejo Ambiental.

El concejal justicialista Jorge Muriel, al respecto explicó: “hay una cosa que está clara y es que estas personas tienen la necesidad de trabajar, la mayor parte de su vida han hecho este trabajo. Hay un relevamiento de la Oficina de Empleo para tratar de darle algún tipo de capacitación y poder insertarlos en otro tipo de trabajos y no quieren. La verdad es que todas las reuniones que mantuvimos por este tema fueron realmente enriquecedoras porque pudimos escuchar a todas partes; la última reunión empezó un poquito tensa pero la verdad es que hubo mucho respeto por parte de la gente que quiere trabajar, de las cooperativas que tienen la concesión del Complejo Ambiental que pagan por eso”.

“También de algún modo que vayan otras personas a sacar los materiales, pareciera que se están apropiando de algo por el cual está pagando las cooperativas, que han ampliado e incorporado a tres personas más y dejaron entrever que van a necesitar más gente”, subrayó.

Muriel sostuvo que esa es la forma porque no podían seguir trabajando como lo venían haciendo, con todos los riesgos que eso conlleva, y consideró que “había menores, familias trabajando allí ya que siguen entrando y lo que no queremos es que se genere un conflicto entre personas. Vamos a tratar de encontrarle una solución. Ese es un lugar donde se puede generar el trabajo propio y yo creo que es fundamental la autogestión que llevan adelante las cooperativas, que entendieron de qué se trata”.

Además el edil destacó la comercialización que llevan adelante a partir de este trabajo que bajo la modalidad de cooperativas se gestó en la ciudad.