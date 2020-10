Otros 89 contagios y 2 bebés en UTI

En el reporte epidemiológico de este 19 de octubre, el primero de la semana, la cartera sanitaria local confirmó 89 nuevos contagios de Covid-19 en nuestra ciudad, superando los 2.000 casos desde que el virus ingresó al país allá por el mes de marzo. Martin Racca, Subsecretario de salud. formó parte del informe virtual, quién destacó que "este lunes tenemos que comunicar otros 89 casos de coronavirus para Rafaela, lo que suman un total desde el inicio de la pandemia de 2.067 casos, de los cuáles 693 se encuentran activos y 1.343 personas se encuentran recuperadas al día de la fecha. Con respecto a las personas aisladas, contabilizamos 1.815 y fallecidos 31. Con respecto a los fallecidos, hay que aclarar que durante el fin de semana hubo algunas muertes que no fueron contabilizados en el reporte de este lunes ya que no se comprobó la enfermedad Covid y porque otra persona que murió en las últimas horas no corresponde con un domicilio en nuestra ciudad. Con respecto a las camas del Hospital local, tenemos en sala general 32 pacientes Covid positivo internados y 15 pacientes sospechosos. En relación a lo que sucede en UTI, tenemos 20 pacientes internados en camas críticas de los cuáles 16 se encuentran bajo la modalidad de asistencia respiratoria mecánica. De esos 20, tenemos que informar la presencia de dos neonatos (niños recién nacidos), 1 de 3 días y otro de 27 días en terapia intensiva de neonatología.



LAS MUERTES

Sobre los 3 fallecimientos que se registraron en las últimas horas en el Hospital Jaime Ferre, uno se trata del ingeniero agrónomo Mario Mondino, de 73 años, de gran trayectoria en el INTA de nuestra ciudad y ex colaborador del Club Atlético de Rafaela. Además, falleció un vecino de 73 años de la localidad de Ataliva y también se produjo el deceso de una vecina de la localidad de Presidente Roca a causa del coronavirus.



REUNION CON INSTITUCIONES

DE ADULTOS MAYORES

Durante el reporte, Racca agregó que "queremos informar que este martes habrá una reunión de capacitación con las instituciones que albergan a adultos mayores para el ajuste, las dudas y las inquietudes que se presenten en el manejo de casos sospechosos o positivos dentro de las mencionadas instituciones. La misma estará a cargo de la dirección de Adultos Mayores dependiente del Ministerio de Desarrollo Social del gobierno de la provincia de Santa Fe junto al área de epidemiología local y la subsecretaría de salud de la Municipalidad de Rafaela. Será a través de la modalidad virtual y estará destinada tanto a los trabajadores que manejan los adultos mayores en las instituciones como a los responsables de los mismos y se tendrá como destino el ajuste del protocolo que fue entregado en su debido momento y que se encuentra vigente".



EVOLUCION SEMANAL

Por último, Racca destacó con respecto a la evolución semanal del promedio de casos, que "notamos que en la última semana ya no se ascendió tanto con el promedio de casos diarios, pero seguimos en aumento, algo que esperamos que suceda durante las próximas semanas también. Y para finalizar, con respecto a lo que sucede con la población y el colectivo que tiene PAMI, en caso de presentar síntomas compatibles con Covid-19, comunicarse vía telefónica, mensaje de Whatsapp o de texto con su médico de cabecera. Y en caso de requerir internación médica o solicitar el traslado el mismo se hará al 08003450817 Opción 2 o 08103450004 Opción 3. De esta manera,, podemos colaborar como para descomprimir las líneas del 107 que actualmente se encuentran saturadas por la demanda de pacientes sospechosos o confirmados que requieren la evaluación de los mismos. Les pedimos a los médicos de cabecera que por favor nos den una mano, porque el sistema sanitario se encuentra con una atención bastante importante y necesitamos la colaboración de todos".



MAS DE 2.000

EN LA PROVINCIA

Por su parte, el Ministerio de Salud de Santa Fe, a través de la Dirección Provincial de Epidemiología, informó anoche a la población que este lunes se han confirmado 2.078 casos nuevos de COVID-19, en el territorio provincial, siendo el total de casos desde el comienzo de la pandemia de 80.871, de los cuales 11.362 casos fueron confirmados por criterio clínico-epidemiológico y 69.509 por laboratorio. En cuanto a las localidades más afectadas, Rosario sumó 1.000 infecciones más y totaliza 38.986 infecciones, casi el 50% de los casos totales en la provincia. Además, la ciudad de Santa Fe contabilizó 169 positivos más y acumula 6.597 afectados desde marzo. Además, Venado Tuerto sumó 81 nuevos casos, Villa Gobernador Gálvez 66, Carcarañá 29 y Santo Tomé 28. Entre las localidades cercanas a nuestra ciudad, Sunchales anunció 25 nuevas infecciones, 10 en San Vicente, 9 en Esperanza, 8 en San Jerónimo Sub, 6 en Ceres, 4 en Franck y Humboldt, 3 en Monte Vera y Sauce Viejo, 2 en Aldao, Bella Italia, Frontera, Susana, Virginia y Zenón Pereyra. Además, se mencionaron 1 caso en las localidades de Arroyo Leyes, Ataliva, Colonia Raquel, Laguna Paiva, Pilar, Nélson, San Agustín, San Antonio, San Guillermo y San Jerónimo Norte.

En tanto, la provincia de Santa Fe registra 225 internados en terapia intensiva en los efectores públicos provinciales, 212 reciben asistencia respiratoria mecánica. Además, hay 433 pacientes en sala general. Además, hay un total de 63.253 pacientes recuperados, 16.782 pacientes activos y en la provincia se registraron 144.891 notificaciones de las cuales 56.164 fueron descartadas.



27 FALLECIDOS

Por último, anoche se informó el fallecimiento de veintisiete 27 personas con COVID-19 en el territorio: 10 pacientes (58 años, 60 años, 72 años, 76 años, 2 de 79 años, 86 años, 89 años, 2 de 90 años) con residencia en la localidad de Rosario; 4 pacientes (40 años, 55 años, 2 de 58 años) con residencia en la localidad de Venado Tuerto; 3 pacientes (35 años, 58 años, 88 años) con residencia en la localidad de Hughes; 2 pacientes (79 años, 100 años) con residencia en la localidad de Pérez; 1 paciente (69 años) con residencia en la localidad de Villa Cañas; 1 paciente (76 años) con residencia en la localidad de Melincue; 1 paciente (77 años) con residencia en la localidad de Arroyo Seco; 1 paciente (89 años) con residencia en la localidad de Villa Gobernador Gálvez; 1 paciente (62 años) con residencia en la localidad de Puerto General San Martin; 1 paciente (61 años) con residencia en la localidad de Villa Constitución; 1 paciente (94 años) con residencia en la localidad de Villa Eloisa y 1 paciente (79 años) con residencia en la localidad de Casilda.

Hasta la fecha se registran un total de 836 fallecidos en la provincia.