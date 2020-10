Nuevo récord del dólar en el mercado marginal Nacionales 20 de octubre de 2020 Redacción Por EL BLUE SE DISPARO A 181 PESOS

FOTO ARCHIVO DOLAR. La moneda estadounidense cerró a $181.

BUENOS AIRES, 20 (NA). - En medio de la expectativa por medidas para contener la escalada, el dólar blue se disparó ayer a $181 en el mercado marginal, tres pesos por encima del cierre del viernes.

La presión cambiaria se produce en medio de las nuevas medidas que pondrá en marcha el Gobierno para tratar de aplacar al mercado.

El contado con liqui (CCL), la operatoria para llevar divisas al exterior, retrocedía apenas 0,1%, que lo ubicó en $165,2.

El MEP, que permite comprar dólares a través de la bolsa porteña, subió 1,1%, recortando el avance inicial, a $153,8.

En el mercado mayorista, el dólar llegó a $ 77,58, seis centavos por encima del cierre del viernes.

El minorista cotizó a $83,21 -más los impuestos- y registró una suba de un centavo, que lleva al dólar ahorro a $137,10.

Por su parte, el riesgo país subió 2,1%, para situarse en 1.426 puntos básicos.

En Nueva York, las acciones argentinas subieron en su mayoría, hasta 12% en el caso de Edenor.

El resto de las empresas mostró subas de entre 2% y 7%: en tanto que solo tres compañías -IRSA, Globant y Ternium- arrojan resultados negativos.



EL "PARKING"

El Ministerio de Economía anunció que reducirá a solo tres días el "parking" para realizar operaciones de dólar "contado con liqui" y otros valores negociables, en tanto que volverá a autorizar las operaciones de no residentes en ese mercado, a la espera de reducir la volatilidad cambiaria.

"Se ha observado que las regulaciones implementadas el 15 de septiembre -se había elevado a 15 días ese tiempo de espera- han tendido a reducir la liquidez del mercado, ocasionando una volatilidad que resulta dañina para el proceso de formación de expectativas", señaló Economía.

Como parte del reordenamiento del esquema regulatorio, la Comisión Nacional de Valores dispondrá:

- Una reducción a 3 días en todos los períodos de permanencia vigentes de valores negociables.

- Favorecer el proceso de intermediación para incrementar la liquidez de los instrumentos locales.

En simultáneo, el BCRA derogará el punto 5 de la Comunicación A7106, para fomentar la operatoria de emisiones locales en mercados regulados argentinos.

Ese punto impedía a los no residentes concertar en el país ventas de títulos valores con liquidación en moneda extranjera.

En forma complementaria, Economía realizará una subasta en el marco de la operatoria prevista en el artículo 7 de la Ley 27.561 de Ampliación Presupuestaria, por 750 millones de dólares.

Esta licitación se realizará el 9 y el 10 de noviembre próximos, con liquidación el viernes 13 del mismo mes.

Los títulos elegibles y los nuevos a ser emitidos serán anunciados por el Palacio de Hacienda el 2 de noviembre.

Esta operación "contribuirá a disminuir las necesidades de financiamiento neto en los períodos 2020/2021", estimó Economía.

Confió en que "este conjunto de acciones permitirá dotar de mayor previsibilidad y volumen al mercado financiero, interactuando de manera virtuosa con la generación de un sendero económico consistente y sostenible".

Economía admitió que "en las últimas semanas se ha observado un deterioro de las expectativas que no se condice con el proceso de normalización que se ha venido llevando adelante".

Señaló que, aún muy afectada por la pandemia, la Argentina muestra en el 2020 un "robusto superávit comercial que también se proyecta hacia 2021".

Destacó que la deuda pública en moneda extranjera tanto emitida bajo legislación externa como local fue "completamente reestructurada".

En ese punto, señaló que la Argentina "solo pagará el año próximo 154 millones de dólares a sus acreedores con instrumentos de mercado" y que el mercado de deuda pública en pesos ha sido normalizado.

"Nos encontramos trabajando firmemente en la refinanciación de la deuda con los organismos multilaterales de crédito bajo los mismos criterios de sostenibilidad que oportunamente consideramos para la reestructuración de los títulos públicos.

En el referido proceso, el diálogo con el FMI se encuentra en una etapa de interacción constructiva", indicó.