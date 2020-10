El Presidente celebró el triunfo de Luis Arce Nacionales 20 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO ENCUENTRO. La fotografía que publicó ayer Fernández junto con Arce.

BUENOS AIRES, 20 (NA), - El presidente argentino Alberto Fernández celebró ayer a través de las redes sociales el triunfo del MAS en las elecciones realizadas Bolivia, asegurando que este "es un acto de Justicia" y felicitó a Luis Arce, el mandatario electo.

"La victoria del MAS en Bolivia no solo es una buena noticia para quienes defendemos la democracia en América Latina; es, además, un acto de justicia ante la agresión que sufrió el pueblo boliviano", aseguró el Jefe de Estado argentino desde sus redes sociales.

Alberto Fernández acompañó su mensaje publicando una foto junto con Arce, ambos sosteniendo la bandera wiphala, símbolo de los pueblos originarios, dando sus "¡Felicitaciones, @LuchoXBolivia".

Por su parte, la vicepresidenta Cristina Kirchner también desde sus redes sociales destacó el "gran triunfo popular" de Arce en los comicios en Bolivia y acompañó su mensaje con una foto con el ex presidente Evo Morales.

"Buen lunes para todos y todas. Felicitaciones a Lucho Arce y David Choquehuanca que, junto a Evo, construyeron en Bolivia un gran triunfo popular. La Patria Grande feliz", enfatizó la ex mandataria.

Por su parte, el canciller Felipe Solá se sumó a las salutaciones oficiales del Gobierno nacional por el triunfo de Arce, quien se impuso por más del 52% de los votos según los resultados provisorios, expresando que "el pueblo boliviano hizo justicia recordando la excelente gestión de Evo Morales".

Solá, a través de su cuenta de Twitter, expresó que "la Argentina no reconoció nunca a los golpistas transformados en gobierno de facto".

Además, recordó que "hace un año, la decisión de los presidentes Fernández y su par Andrés Manuel López Obrador, salvó la vida de Evo Morales", y pidió que esa situación la "recordemos para valorar".