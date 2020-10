La oposición pidió la disolución del NODIO

BUENOS AIRES, 20 (NA). - Legisladores de la oposición lanzaron ayer duras críticas a Miriam Lewin, Defensora del Público de Comunicación Audiovisual de la Nación, por la iniciativa de crear el "Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales" (NODIO), que la funcionaria defendió durante su presentación en el Congreso.

"En la Defensoría no estamos a favor de censurar, prohibir, sancionar, multar ni encarcelar. Además está fuera de las competencias de la Defensoría", contestó la periodista ante un aluvión de cuestionamientos de parte de los opositores que tomaron la palabra ante la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización, que preside la diputada del Frente de Todos, Gabriela Cerruti.

"Nunca yo, secuestrada y ex desaparecida, hubiera aceptado un cargo que significara limitar la libertad de expresión de ningún colega. Llevo 35 años de desarrollo de actividad periodística y muchas de mis investigaciones no hubieran podido ser realizadas en un contexto dramático de censura y de persecución", reforzó.

En la misma sintonía dijo que no está a favor de las "políticas punitivas" sino de un "cambio cultural" al cual la Defensoría apunta a contribuir con "insumos académicos".

Lewin, al exponer en el Congreso, hizo primero un repaso de la recuperación de la Defensoría del Público, organismo que reanudó su funcionamiento pleno el 24 de junio pasado, y luego sí focalizó su discurso en la polémica por el lanzamiento de NODIO.

De acuerdo a información oficial, el observatorio NODIO está pensado para "registrar, analizar y prevenir el caudal de informaciones y contenidos maliciosos y falsos en los medios de comunicación masivos".