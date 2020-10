Corte: ¿resolverá hoy el futuro de los camaristas?

BUENOS AIRES, 20 (NA). - Como todos los martes, la Corte Suprema se reunirá hoy y podría resolver el futuro de los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, cuyos traslados definidos por el Gobierno anterior fueron suspendidos por el actual Poder Ejecutivo.

En una reunión por videoconferencia, los magistrados del máximo tribunal de Justicia podrían definir el futuro de los tres jueces que el Gobierno quiere regresar a los cargos que ocupaban años atrás, antes de que fueran trasladados a otros juzgados a instancias de un decreto del ex presidente Mauricio Macri.

De no llegar a una sentencia hoy mismo, la Corte podría tomarse unos días más de trabajo para llegar a un veredicto, pero en cualquier caso se espera que la decisión no pase de esta semana.

El máximo tribunal fue fuertemente criticado por el Gobierno y sectores del oficialismo por haber aceptado del recurso de per saltum que pidieron los jueces para que el caso de ellos fuera directamente tratado por la Corte Suprema.

Según trascendidos judiciales, el organismo podría avanzar en una solución intermedia, manteniendo a los camaristas en sus lugares, pero condicionando su permanencia hasta que los cargos sean concursados.