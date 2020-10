Maximiliano Andreis ganó en el TP y terminó quinto José Costamagna Deportes 19 de octubre de 2020 Por Víctor Hugo Fux Leer mas ...

Ver galería 1 / 2 - PRENSA TP MAXI ANDREIS. Consiguió su primer triunfo a nivel nacional con el Corsa. JOSE COSTAMAGNA. En meritoria labor el susanense fue quinto con el Ka.

El sábado ya había avisado, pero lamentablemente un toque lo privó de lograr un gran resultado en la primera carrera del fin de semana de la Clase 2 del Turismo Pista en el autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de Buenos Aires.

Maximiliano Andreis (Corsa) ayer tuvo su revancha en la segunda competencia disputada en el coliseo porteño y festejó su primera victoria a nivel nacional, luego de una excelente labor.

Otra vez la prueba tuvo un inicio complicado, pero en esta oportunidad Maxi salió indemne tras haber largado desde la tercera ubicación y pudo saltar al liderazgo, que no abandonó hasta recibir el banderazo cuadriculado.

El ex campeón del Turismo Fiat Santafesino, con la atención integral de la estructura del Fiornovelli Sportgroup y la motorización de Juan José Cassou, gracias a la tarea de los integrantes de su equipo, que recuperaron el auto luego del golpe recibido en la jornada sabatina, una vez que accedió a la punta controló la situación en todo momento.

Incluso en los más difíciles, cuando llegó a inquietarlo Santiago Tambucci (Corsa), a quien no le otorgó ni una sola chance de sobrepaso, incluso en el momento que entró el auto de seguridad.

El piloto de Rafaela, además de festejar un resultado soñado, ascendió al cuarto lugar en el campeonato, que podría tener continuidad en el mismo trazado capitalino.

Leandro Elizalde (Corsa) y el mencionado Tambucci completaron el podio, en una jornada que también fue muy auspiciosa para el susanense José Luis Costamagna (Ka), quien terminó quinto.

Para el ex campeón de la categoría Midgets del Litoral y último subcampeón del Turismo Fiat Santafesino, fue su segunda participación en la categoría nacional, con el auto que le entrega el Cagnotti Competición.

Clase 2 (final - 15 vueltas): 1° Maximiliano Andreis (Chevrolet), en 26m35s901, a un promedio de 114,368 Km/h; 2° Leandro Elizalde (Chevrolet) a 1s255; 3° Santiago Tambucci (Chevrolet) a 1s970; 4° Mariano Sala (Chevrolet) a 3s113; 5° José Luis Costamagna (Ford) a 7s144; 6° Luciano Menocchio (Volkswagen) a 8s143; 7° Facundo Ríos (Volkswagen) a 9s883; 8° Tomás Aramburu (Chevrolet) a 10s518; 9° Gastón Fontana (Chevrolet) a 15s177 y 10° Diego Leguizamón (Chevrolet) a 18s124.

Campeonato: Cristian Garbiglia 126 puntos; Leandro Elizalde 93,5; Matías Cravero 72,5; Maximiliano Andreis 62; Santiago Tambucci 53,5; Mariano Sala 53; Favio Grinóvero 50; Tomás Vitar 42,5; Martín Leston 42; Franco Fauret, Fabricio Scatena y Facundo Ríos 37... José Luis Costamagna 25.



OTRAS CLASES

Daniel Crevatín (Uno) en la Clase 1 y Renzo Cerretti (Fiesta Kinetic) en la Clase 3, se impusieron en las otras dos finales, que arrojaron estos resultados:

Clase 1 (final - 13 vueltas): 1° Daniel Crevatín, a un promedio de 122,971 Km/h; 2° Nazareno Moscetta a 781 milésimas; 3° Franco Melli a 1s356; 4° Rubén Arguissain a 1s736; 5° Felipe Martini a 7s314; 6° Nicolás Bonfiglio a 7s553; 7° Esteban Casais a 10s900; 8° Federico Stieglitz a 11s613; 9° Federico Domínguez a 19s622 y 10° Martín Chico (todos con Fiat Uno) a 20s745.

Clase 3 (final - 15 vueltas): 1° Renzo Cerretti (Ford), en 24m54s228, a un promedio de 122,150 Km/h; 2° Horacio Evolo (Renault) a 64 milésimas; 3° Francisco Coltrinari (Toyota) a 3s162; 4° Leandro Rama (Toyota) a 2s286; 5° Tomás Sniechowski (Ford) a 4s545; 6° Martín Blasig (Toyota) a 5s962; 7° Marcelo Marchesse (Toyota) a 11s596; 8° Marcos Bobbio (Ford) a 12s384; 9° Nicolás Bulich (Toyota) a 14s182 y 10° Rubén Loiácono (Chevrolet) a 14s407.