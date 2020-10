Esteban Guerrieri repitió victorias en Hungaroring Deportes 19 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

PRENSA WTCR ESTEBAN GUERRIERI. Una imagen que se reiteró en Hungaroring.

Esteban Guerrieri (Honda Civic Type-R) fue gran protagonistas en el trazado de Hungaroring, que recibió al WTCR.

El argentino, que había señalado los mejores tiempos en clasificación para las Carreras 1 y 3, ayer se impuso en ambas, en tanto que fue octavo en la Carrera 2, ganada por el líder del campeonato, el alemán Yann Ehrlacher (Lynk & Co).

También fue muy positivo lo realizado por Néstor Girolami (Honda Civic Type-R), compañero de Guerrieri en el equipo Münnich Motorsport, que finalizó tercero en las dos pruebas que ganó su compatriota, de acuerdo con las siguientes posiciones:

Carrera 1: 1° Esteban Guerrieri (Honda Civic Type-R), en 23m12s376; 2° Yann Ehrlacher (Lynk & Co) a 500 milésimas; 3° Néstor Girolami (Honda Civic) a 1s105; 4° Yvan Muller (Lynk & Co) a 1s759; 5° Attila Tassi (Honda Civic Type-R) a 2s318 y 6° Mikel Azcona (Cupra) a 2s619.

Carrera 2: 1° Yann Ehrlacher (Lynk & Co), en 29m04s903; 2° Yvan Muller (Lynk & Co) a 1s496; 3° Jean-Karl Vernay (Alfa Romeo Giuletta Veloce) a 2s128; 4° Santiago Urrutia (Lynk & Co) a 2s773; 5° Nathanaël Berthon (Audi RS3) a 4s786; 6° Norbert Michelisz (Hyundai i30) a 4s935... 8° Esteban Guerrieri (Honda Civic Type-R) a 6s657... no clasificó Néstor Girolami (Honda Civic Type-R).

Carrera 3: 1° Esteban Guerrieri (Honda Civic Type-R), en 28m48s553; 2° Tiago Monteiro (Honda Civic Type-R) a 478 milésimas; 3° Néstor Girolami (Honda Civic Type-R) a 869; 4° Mikel Azcona (Cupra) a 1s715; 5° Jean-Karl Vernay (Alfa Romeo Giuletta Veloce) a 2s055 y 6° Attila Tassi (Honda Civic Type-R) a 3s354.

Campeonato: Yann Ehrlacher 169 puntos; Esteban Guerrieri 147; Yvan Muller 114; Néstor Girolami y Jean-Karl Vernay 106.

Próxima fecha: 31 de octubre y 1° de noviembre en MotorLand Aragón, de España.