Defensores de Banfiled jugará la Liga Argentina Deportes 19 de octubre de 2020 Redacción Por VOLEIBOL

BUENOS AIRES, 19 (NA). - El club Defensores de Banfield participará por primera vez en sus 92 años de historia de la Liga Argentina de Voleibol, tras resurgir luego de la desafiliación de la Federación Metropolitana y de estar a un paso de la quiebra hace poco más de diez años.

La Asociación de Clubes Liga Argentina de Voleibol (ACLAV) invitó al club para participar de la próxima temporada 2020/21, y la presidenta del "Defe", Marina Lesci, expresó sus sensaciones en declaraciones al programa "Pasta de Campeón", que conduce Ignacio "Nacho" Goano por radio Rock and Pop.

"En 2007/2008, Defensores de Banfield había sido desafiliado directamente de la Metropolitana porque no se podía costear la federación y porque el club, en marzo de 2009, tenía fecha de quiebra", explicó Lesci.

Y agregó: "En ese momento comenzó el proceso de renacimiento del club y gracias a un gesto más que solidario de la Federación Metropolitana, que nos becó la vuelta a la competencia del año siguiente, empezamos en los últimos escalones".

A su vez, la mandataria continuó: "El año pasado se nos dio el sueño del ascenso a División de Honor, algo que fue absolutamente histórico y emotivo para un club de 92 años.

Siempre quisimos jugar la Liga, nos rondaba en la cabeza, aunque muchos creían que no podíamos".

"Sabíamos que era cuestión de tiempo, el club siempre avanzó con trabajo, la pertenencia y el amor que sienten los pibes y las pibas que juegan en Defensores de Banfield", continuó la dirigente.

Respecto a la participación en la próxima temporada, manifestó: "Se pudo lograr el apoyo de muchos sponsors que confiaron en este sueño para poder afrontar el costo económico que significa jugar la Liga, más en un año especial como este con la pandemia de coronavirus".

"Jugar con los gigantes y las gigantes de todo el país es un hecho trascendental. Se nos llenan los ojos de lágrimas, podemos decir que los sueños se cumplen, el club de barrio amateur, con nuestra pasión como bandera, va a jugar la Liga Argentina de Voleibol", cerró la presidenta del equipo.