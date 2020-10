Murió Dave Munden

BUENOS AIRES, 19 (Télam). - Dave Munden, líder de The Tremeloes, banda británica que la compañía Decca eligió por encima de The Beatles para que grabara su primer disco en 1962, murió a los 76 años.

En la historia de The Tremoloes también hay un capítulo que lo relaciona con los locales Almendra, debido a que en un paso que tuvo por el país en 1968 cedieron sus instrumentos para que el cuarteto que lideraba Luis Alberto Spinetta pudiera grabar su famoso primer single, que incluía "Tema de Pototo" y "El mundo entre las manos".

La muerte del baterista y cantante del grupo fue confirmada por diarios ingleses, que informaron que padecía problemas de salud desde hacía algunos años que lo habían alejado de la órbita pública, aunque no ofrecieron mayores detalles al respecto.

A pesar de haber ocupado algunos puestos de relevancia en los charts británicos en los primeros años de la década del ´60, The Tremeloes alcanzó la popularidad tras el suceso de The Beatles, cuando se conoció públicamente la historia de las audiciones para la compañía discográfica Decca.

En la disputa por rubricar un primer contrato, Decca optó por The Tremoloes por sobre The Beatles, no tanto por mostrar mejores condiciones que su ocasional rival, sino por ser oriunda de Londres, lo que la facilitaba cuestiones relacionadas con la logística por sobre los muchachos de Liverpool.

Lo cierto es que este hecho quedó marcado en la historia del rock como uno de los errores más grandes cometidos por una compañía discográfica, a la luz del éxito mundial alcanzado poco después por The Beatles.

Como consecuencia de esto, Decca no dudó poco después en contratar a The Rolling Stones, ante la sugerencia del propio George Harrison.

En 1968, The Tremoloes llegó a la Argentina de la mano de Ricardo Kleiman, productor que había puesto sus ojos en Almendra.

El grupo británico se separó a mediados de los ´70 y desde entonces había tenido algunos regresos para shows marcados por la nostalgia.