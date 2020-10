Detectaron 2 fiestas prohibidas y desarticularon un evento deportivo Locales 19 de octubre de 2020 Redacción Por En el marco de las tareas de prevención dispuestas para evitar la propagación del coronavirus, se intensificaron diferentes operativos en las calles de la ciudad.

FOTO COMUNICACION SOCIAL EVENTOS NO AUTORIZADOS. Ocurrieron en calles Magdalena de Lorenzi y Viamonte.

Durante el fin de semana personal de la Unidad Regional V, Protección Vial y Comunitaria y Guardia Urbana se acercaron a dos domicilios en el cual se estaban llevando a cabo eventos no autorizados en el marco de la pandemia que estamos atravesando. Los hechos ocurrieron en la primera cuadra de Magdalena de Lorenzi y en calle Viamonte al 100. Los inspectores procedieron a desalojar los encuentros y efectuaron las actas correspondientes por incumplimiento de los protocolos establecidos.

Por otro lado, con la colaboración del equipo de la Brigada Sanitaria, lograron detectar a cinco comercios de cercanía excedidos en el límite de horario que tienen permitido para realizar la atención al público. Los mismos fueron sancionados.

Por último realizaron un operativo en un predio deportivo ubicado en bulevar Santa Fe al 1600 donde se encuentra una cancha de Fútbol 5. En el lugar encontraron 16 personas incumpliendo con todas las medidas sanitarias vigentes. Agentes de la Policía y personal municipal procedieron a notificar a cada uno de los presentes.



CONTROLES EN

LA VIA PUBLICA

En las calles de la ciudad se labraron 74 actas, con 164 infracciones. También se retuvieron 13 motocicletas y 4 licencias de conducir y además, se constataron 2 casos de alcoholemia positiva. Por disposición del gobierno provincial, en Rafaela no se puede circular entre las 20 y las 6 horas en caso de que no estén comprendidos dentro de actividades autorizadas. La medida aplica hasta el 25 de octubre.