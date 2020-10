Nuevo aniversario del comienzo de la vida en comunidad Región 19 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO// MARÍA JOSÉ FERRERO// Presidente del Concejo Municipal se dirigió a la comunidad.

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Reproducimos seguidamente las palabras que expresara María José Ferrero, presidente del Concejo Municipal, en relación a la trascendente fecha que celebramos los sunchalenses.

Sunchales es nuestra historia, la que se comenzó a escribir en 1796 con la creación de un Fuerte. Historia que continuó luego con dos intentos de colonización, hasta el tercero y definitivo que se registró el 19 de octubre de 1886, cuando fueron aprobados oficialmente los planos de la Colonia y el Pueblo que, a partir de entonces, se llamaría Sunchales.

134 años nos separan de aquel inicio oficial. Celebramos un nuevo aniversario del comienzo de la vida en comunidad, fecha que nos permite reflexionar, pensarnos, reconocer nuestras debilidades, pero también las fortalezas para seguir creciendo equitativamente.

Por supuesto no podemos dejar de lado el contexto de emergencia sanitaria que nos toca vivir, un tiempo de incertidumbre y de angustia social. Y por ello no celebramos hoy con el abrazo y el encuentro físico, pero es nuestro mayor deseo estar siempre cerca, escuchando y apoyando a todas las personas y a cada uno de los sectores mayormente afectados.

Sin dudas mucho falta por hacer y desde el Concejo Municipal renovamos nuestro compromiso de continuar acompañando las transformaciones de la comunidad, como lo hace el ámbito legislativo desde hace 47 años cuando Sunchales comenzó a transitar su camino como ciudad.

En este nuevo aniversario queremos que toda la ciudadanía sea protagonista del debate permanente y de las decisiones estratégicas, que se logran escuchando las necesidades y opiniones de cada vecino y construyendo consensos.

Sunchales es nuestra historia, la que creamos día a día, la que se construye con el trabajo, el esfuerzo y la alegría de todos. Hoy más que nunca no bajemos los brazos.

Crecimos para ser ciudad. Proyectemos el futuro con la fuerza de nuestra identidad.

¡Feliz cumpleaños Sunchales!

2020 – Año del General Manuel Belgrano