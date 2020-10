Pinotti: "No es momento de expropiar la Recova" Locales 19 de octubre de 2020 Redacción Por El diputado provincial está a favor de la expropiación, pero considera inoportuno destinar 100 millones de pesos para la operación. Dice que atender las urgencias del sistema de salud y sectores afectados por la pandemia deben ser la prioridad.

La Ley N° 13.848 de la Provincia de Santa Fe, que fue sancionada en diciembre de 2018 por el Senado y promulgada en enero de 2019 por el entonces gobernador, Miguel Lifschitz, declaró de "interés público" la expropiación del predio que ocuparon los Grandes Almacenes Ripamonti, ubicado en la esquina de 9 de Julio y Belgrano de Rafaela, que actualmente pertenece a Plaza Recova S.A.

En el medio, se avanzó con la labor de la Junta Central de Evaluación de la Provincia que había valuado la propiedad en 52 millones de pesos, aunque recientemente y por el impacto de la inflación se formalizó una oferta cercana a los 100 millones de pesos para avanzar en la operación que cuenta con el apoyo de una ley. El secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Municipio, Diego Martino, dijo que en noviembre concluye el tiempo para concretar la expropiación, por lo que se entiende que se hayan acelerado las negociaciones.

De todos modos, el concejal opositor, Leonardo Viotti, consideró que la Legislatura provincial debería generar una ley que amplíe el plazo para expropiar el complejo céntrico con el argumento de que hoy día no constituye una prioridad.

En la misma línea se pronunció el diputado provincial del Frente Progresista, Pablo Pinotti, aunque destacó que la expropiación contó contó con el acuerdo de las dos cámaras de la Legislatura santafesina. "Nuestro espíritu como bloque y espacio político se mantiene inalterable, es rescatar los espacios culturales, históricos y sociales. De hecho tenemos antecedentes en Rosario y Santa Fe donde hemos avanzado en esta dirección. Lo que preocupa es el contexto en el que el Gobernador y el Intendente de Rafaela están tomando la decisión de poner casi 100 millones de pesos sobre la mesa para expropiar el complejo", subrayó el legislador.

"No es el momento, quizás es necesario esperar un poco y le daría prioridades a los sectores más afectados por la pandemia, fundamentalmente al sistema de salud que en pocos días puede colapsar, al personal de salud que está desesperado manifestando necesidades. Y también a los sectores que no pudieron trabajar y no pudieron abrir o lo hicieron con fuertes restricciones y requieren asistencia urgente", sostuvo Pinotti.

El legislador destacó el caso de la ciudad de Santa Fe cuyo Concejo Municipal aprobó una ordenanza para destinar 70 millones de pesos a la atención de sectores económicos en crisis a la vez que lamentó que en la Provincia "en ningún momento se terminó de darle sanción a una ley definitiva de apoyo económico ni tampoco hubo una decisión política del Gobernador".

"No es momento de poner este dinero para una expropiación. Estamos en plena crisis sanitaria, en estas dos semanas próximas vamos a atravesar el pico de Rafaela, Sunchales y la zona de contagios. Pondría el eje en lo sanitario y en asistir a los sectores postergados que están desesperados", concluyó Pinotti.