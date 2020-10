Bolivianos residentes en el país votaron en elección presidencial Nacionales 19 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 19 (NA). - Miles de bolivianos que residen en la Argentina votaron ayer para elegir el futuro presidente de su país y aguardaban por un resultado que no se dará a conocer este domingo dado que se suspendió el sistema de recuento provisorio, por lo que se esperaba un escrutinio lento.

En la Ciudad de Buenos Aires, las urnas se abrieron pasadas las 8:00, con algo de demora, pero sin incidentes, para que voten unos 60 mil residentes. En todo el país, estaban habilitados para votar 142.568 bolivianos, una cifra importante debido a la nutrida comunidad boliviana que reside en Argentina.

El Ministerio de Seguridad a cargo de Sabina Frederic montó un dispositivo para garantizar el normal desarrollo de las elecciones en los 22 establecimientos educativos asignados en Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, y en las ciudades de Córdoba, Mendoza, Lules (Tucumán), San Salvador de Jujuy, Salta, Rosario (Santa Fe), Comodoro Rivadavia (Chubut) y Puerto Madryn (Chubut).

Casi siete millones y medio de bolivianos estaban habilitados para votar en elecciones obligatorias que definirán la sucesión de Jeanine Añez, presidenta interina luego de la renuncia forzada de Evo Morales en noviembre del año pasado, quien dejó el poder junto a su Gabinete y se exilió en el exterior, denunciado un "golpe de Estado" militar en su contra.

Justamente Morales emitió su sufragio en Buenos Aires, donde montó un centro de cómputo y comando de campaña para apoyar al candidato de su partido Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, quien en la previa lideraba las encuestas.

La oposición se presentó a los comicios dividida, con el ex presidente Luis Mesa y el ex líder cívico Luis Fernando Camacho como principales candidatos.

Áñez se había anotado en la carrera presidencial pero finalmente retiró su candidatura, para no seguir dividiendo el voto contra el MAS.

Pese a la dispersión de la oposición, tendría chances en un eventual balotaje ya que para ganar en primera vuelta el MAS precisaría obtener más del 50% de los votos o más del 40% y una ventaja del 10 puntos sobre el inmediato perseguidor. .

En general los comicios se llevaron adelante sin incidentes que lamentar, si bien se registraron algunas irregularidades aisladas con faltantes de boletas y tumultos en algunos centros de votación.

Se trata de las primeras elecciones a nivel sudamericano que se llevan adelante en medio de la pandemia de coronavirus: para evitar un desborde epidemiológico las autoridades bolivianas dispusieron medidas de bioseguridad. Además son las primeras elecciones en 18 años en las que Morales no se presenta como candidato presidencial, dado que fue inhabilitado por la Justicia boliviana, lo que inaugura una nueva era política. No obstante, el ex líder cocalero oficia de jefe de campaña desde Buenos Aires, donde reside desde hace casi un año, luego de recibir asilo político en México tras su obligada huida de su país.

Desde el centro de cómputos del MAS en Buenos Aires, Evo Morales celebró el "espíritu democrático y pacífico" de la jornada y pidió a los votantes no caer "en ningún tipo de provocación" ni prestarse al juego de la violencia.

La presidenta de Bolivia, Jeanina Áñez, dijo que los comicios se desarrollaron "en paz" y prometió "resultados creíbles".