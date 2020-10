Sufrido triunfo en el debut del Sudamericano Deportes 18 de octubre de 2020 Redacción Por RUGBY

El seleccionado Argentina XV debutó este sábado en el Sudamericano de rugby ante el de Chile, encuentro que marcó el regreso de la competencia en la región. El partido se jugó en el estadio Charrúa de Montevideo y la victoria fue para el combinado albiceleste por 25-24.

Un penal de Teo Castiglioni, jugador de Gimnasia y Esgrima de Rosario, en tiempo cumplido salvó de un papelón al elenco nacional.

Esta fue la síntesis: Argentina XV (25): Juan Bautista Daireaux; Mateo Carreras, Tomás Cubilla (cap), Juan Pablo Castro y Martín Cancelliere; Martín Elías y Lautaro Bazán Vélez; Bautista Pedemonte, Javier Ortega Desio y Lautaro Bavaro; Franco Molina y Santiago Portillo; Lucas Favre, Lionel Oviedo y Javier Díaz. Entrenador: Ignacio Fernández Lobbe.

Ingresaron: Estanislao Carullo, Francisco Minervino, Ignacio Ruiz, Matías Osadczuk, Santiago Mare, Teo Castiglioni, Juan Cruz Pérez Rachel, Santiago Ruiz, Joaquín Pellandini, Federico Gutiérrez y Rodrigo Martínez.

Chile (24): Rodrigo Fernández; Julio Blanc, Domingo Saavedra, Santiago Videla y Matías Garafulic; Francisco Urroz y Marcelo Torrealba; Nicolás Garafulic, Ignacio Silva y Martín Sigren (cap); Javier Eissmann y Clemente Saavedra; Matías Dittus, Tomás Dussaillant y Javier Carrasco. Entrenador: Pablo Lemoine.

Ingresaron: Augusto Böhme, Iñaki Gurruchaga, Esteban Inostroza, Salvador Lues, Santiago Pedrero, Thomas Ochard, Jan Hassenlechner, Luca Strabucchi, José Ignacio Larenas, Alfonso Escobar y Joaquín Huici.

Tantos en el Primer Tiempo: 5', Gol de Urroz por Try de Fernández (C); 11', Try de Oviedo (AXV); 21 y 29', Penales de Videla (C); 28', Gol de Elías por Try de I. Ruiz (AXV), y 38', Try de Larenas (C). Resultado Parcial: Argentina XV 12 - Chile 18.

Tantos en el Segundo Tiempo: 8', Gol de Mare por Try de Cubilla (AXV); 15 y 37', Penales de Urroz (C); 18', Penal de Pellandini (AXV), y 39', Penal de Pellandini (AXV).

Cancha: Estadio Charrúa, Montevideo. Árbitro: Cauá Ricardo (Brasil). Asistentes: Francisco González (Uruguay) y Nehuén Jauri Rivero (Argentina).