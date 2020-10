Brown de San Vicente decide mañana si juega Deportes 18 de octubre de 2020 Redacción Por TORNEO REGIONAL AMATEUR

FOTO ARCHIVO PARA JUGAR./ Leandro Depetris, si su equipo participa, está recuperado de una lesión.

Los equipos de la Liga Rafaelina de Fútbol que disputan el torneo Regional Amateur están empezando a ultimar detalles de cara a la pretemporada, necesaria para intentar llegar de la mejor manera al inicio del torneo que está previsto para el 29 de noviembre, de acuerdo a lo informado por el Consejo Federal.

Ya tanto Ben Hur como 9 de Julio tenían decidido, y lo ratificaron una vez conocida la fecha que fue notificada a las Ligas, retomar la participación en la competencia que se interrumpió el 15 de marzo. Aunque ahora será seguramente con un nuevo formato que deberá resolverse en las próximas semanas, una vez conocido el número final de participantes que seguirá entre los 98 que estaban clasificados al momento de la interrupción por la pandemia del Covid 19.

El caso de Brown de San Vicente por el momento está en duda, ya que el Club informó que tomará una resolución en la reunión dirigencial que llevará adelante este lunes.

Consultado por LA OPINION, el técnico Maximiliano Barbero manifestó que "no avanzamos todavía hasta conocer la decisión final del Club. Soy optimista, pero esperaremos hasta el lunes sobre lo que resuelven los dirigentes".

Brown había retomado los entrenamientos hace algunas semanas, luego los interrumpió ante los primeros casos de coronavirus que surgieron en la localidad, y se retomaron en los últimos días. De todos modos, las prácticas están siendo llevadas adelante por un preparador físico del Club con los jugadores locales, ya que Barbero y los jugadores de Rafaela no están viajando. Además, Brown también tiene varios valores oriundos de San Francisco.

Barbero, ante nuestra consulta sobre las bajas que tuvo el plantel, manifestó que "son jugadores importantes los que ya no contamos, como Nahuel Nocera (arquero), Juan Caro (defensor), pero confiamos en que podemos reemplazarlos con lo que contamos en el Club. Ahora ya puede volver Leandro Depetris, que estaba lesionado en la primera parte del Regional". Además, resta resolver lo que sucederá con Maximiliano Bustamante, ya que si bien no continuará su carrera en Atlético Rafaela, podría ser tentado por Sportivo Belgrano de San Francisco para el Federal A.

De tal manera, una vez conocida la decisión de los dirigentes, el entrenador resolverá -en caso de disputar el certamen- si es necesario buscar algún refuerzo o arreglarse con lo que dispone.