Exitoso torneo virtual en Santa Fe

El Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, a través de la Secretaría de Deportes, participa del primer evento deportivo denominado Torneo Virtual-Presencial de tiros y habilidades para las categorías Sub 19 y Mayores, que se lleva a cabo en el Club Atlético Unión de Santa Fe. La innovadora propuesta que, comenzó esta semana, es destacada por la Confederación Argentina de Básquetbol como pionera en su estilo y cumple con todos los protocolos sanitarios establecidos.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani, expresó que “la intención y el deseo del gobierno es retomar las distintas disciplinas de manera paulatina. Diferentes asociaciones y organismos en el mundo deportivo están trazando esquemas que permitan retomar sus funciones, salvaguardando siempre la integridad de los deportistas”. Y destacó: “este certamen reúne lo presencial con la competencia virtual y ya empezó a mostrar su atractivo para jugadores y jugadoras”.

Por su parte, la secretaria de Deportes, Claudia Giaccone, resaltó: “Es una gran iniciativa, la cual contemplando todos los cuidados que amerita la situación actual, tiene la inventiva de poder desarrollar un certamen que motiva y entusiasma a deportistas santafesinos, en este caso del básquet, para volver poco a poco a las actividades deportivas”.



LOS TIROS Y HABILIDADES

De las distintas jornadas participarán de 80 equipos de 18 clubes y más de 1000 atletas en ambas ramas. Las pruebas se dividen en tres disciplinas con un máximo de cuatro jugadores por prueba, no pudiendo repetir jugadores en las mismas. Cuatro jugadores lanzan tiros libres, cuatro van con los triples y los otros cuatro se concentran en la prueba de habilidades.

En caso de no contar con los 12 jugadores, el DT deberá comunicar a las autoridades del partido en cual o cuales pruebas presenta menos jugadores. Esta situación no trae ninguna sanción reglamentaria, siendo la única consecuencia que ese equipo tendrá menos posibilidades de anotar puntos.

Todos los partidos se pueden ver por el canal de Youtube de la Asociación Santafesina de Básquetbol (ASB). También participaron, el Presidente de la Asociación Santafesina de Básquetbol, Roberto Monti y el Director Provincial de Deporte Comunitario, Sergio Córdoba.