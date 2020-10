Liverpool y Everton, igualados en el clásico Deportes 18 de octubre de 2020 Redacción Por INGLATERRA

Everton y Liverpool terminaron igualados 2-2 en el clásico de Mereyside por la fecha 5 de la Premier League. Un encuentro con varios goles, pero con una polémica sobre el final cuando en el descuento el VAR le anuló un gol a Jordan Henderson. Con este resultado, Everton continúa liderando la tabla con 13 puntos y Liverpool es escolta con 10 unidades.

Sadio Mané puso en ventaja al equipo de Jürgen Klopp a los 3 minutos de juego y, cuando parecía que se avecinaba un buen partido para el Liverpool, a los 10 de la primera parte Virgil Van Dijk recibió una patada por parte del arquero Jordan Pickford que le produjo la rotura de los ligamentos cruzados de su rodilla derecha, según informó Bein Sports.

El VAR revisó la acción, pero marcó posición adelantada del central que se retiró apenas pudiendo caminar. Rápidamente Everton despertó y a los 19 el central Michael Keane empató el encuentro. Ambos equipos se fueron al descanso igualados.

En el complemento, el Liverpool volvió a adelantarse en el marcador con un tanto de Mohamed Salah a los 27 minutos del complemento. Sin embargo, a falta de 7 minutos para el final del tiempo reglamentario de juego apareció el goleador de Everton Dominic Calvert-Lewin, que ya lleva siete goles en la Premier, para igualar el partido con un cabezazo. Además, a los 44 minutos de la segunda parte el brasileño Richarlison recibió una tarjeta roja directa luego de una temeraria patada que le propinó al mediocampista Thiago Alcántara.

Sobre el final se produjo la situación más polémica del encuentro: Henderson anotó el 3-2 de los Red, pero el tanto fue anulado por la implementación del VAR. El mediocampista estaba habilitado, pero los árbitros consideraron que había un muy ajustado fuera de juego previo de Mané, lo que impidió la victoria del equipo que dirige Klopp.



Otros partidos: Chelsea 3 - Southampton 3, Manchester City 1 - Arsenal 0, Newcastle 1 - Manchester United 4. Juegan hoy: 8hs Sheffield vs Fulham, 10hs Crystal Palace vs Brighoton 12.30hs Tottenham vs West Ham, 15.15hs Leicester vs Aston Villa.