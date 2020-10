Zlatan, nuevo rey de Milan Deportes 18 de octubre de 2020 Redacción Por Ibrahimovic superó el coronavirus y marcó un doblete en su primer partido tras la enfermedad. Fue 2-1 en el clásico ante el Inter.

El sueco Zlatan Ibrahimovic se convirtió en la gran estrella en el clásico "Della Madonnina" al anotar los dos goles que llevaron ayer al Milan a la victoria por 2-1 sobre el Inter, que dejó al conjunto rossonero como único líder de la Serie A con puntaje ideal. El sueco, recién recuperado del coronavirus, fue el verdugo de su ex equipo con una actuación que incluyó además el penal previo al primer gol del duelo.

Cuando se jugaban 11 minutos, una corrida del sueco terminó en penal, luego de que el serbio Aleksandar Kolarov lo derribara en el área. Zlatan remató hacia la derecha de Handanovic, que adivinó la intención y desvió el remate, pero no pudo evitar que el astro de 38 años convirtiera en el rebote. Cinco minutos más tarde, el conjunto de Stefano Pioli aumentó la ventaja otra vez por intermedio de Ibrahimovic, que completó un gran contragolpe iniciado por el belga Alexis Saelemaekers y continuado por Rafael Leao. El portugués desbordó muy bien por la izquierda y cedió al medio para que Zlatan terminara la obra. Así el sueco completó un regreso soñado, después de haber dado positivo en coronavirus el 24 de septiembre, cuando vaticinó que la Covid había cometido un error al contagiarlo. "Tuvo el coraje de desafiarme, mala idea", ironizó en aquel momento.

El Inter, que contó con Lautaro Martínez como títular, reaccionó por intermedio del belga Romelu Lukaku, pero no pudo llegar al empate. Así el "Clásico della Madonnina" fue para el Milan, que no lo ganaba por Serie A desde 2016 y cortó una racha de cuatro derrotas consecutivas ante su tradicional rival.

Con la victoria, el Milan llegó a 12 puntos en cuatro fechas y lidera las posiciones con tres puntos de ventaja sobre el Atalanta, que más temprano sufrió una contundente goleada 4-1 a manos del Napoli. El mexicano Hirving Lozano, Victor Osimhen y Matteo Politano anotaron los goles de los napolitanos en el primer tiempo, mientras que el Atalanta, donde fueron titulares los argentinos Papu Gómez, José Luis Palomino y Cristian Romero, descontó en la segunda parte por intermedio de Sam Lammers.

Además, en otro encuentro de la jornada sabatina, la Sampdoria sorprendió a la Lazio con un lapidario 3-0 con tantos de Fabio Quagliarella, Tommaso Augello y Mikkel Damsgaard.

En el cierre del día, el Crotone empató 1-1 con la Juventus, que llegó tras una semana muy convulsionada por el caso de coronavirus de Cristiano Ronaldo durante su concentración con la selección portuguesa y luego el del estadounidense Weston McKennie, que obligó a aislar al resto del plantel. Los locales se adelantaron por intermedio de un penal de Simy y los vigentes campeones empataron por intermedio de Álvaro Morata, al que luego le anularon el segundo tanto por intervención del VAR. Con ese resultado, el conjunto dirigido por Andrea Pirlo comparte la tercera posición con el Napoli, con ocho puntos, a cuatro del Milan.



Juegan hoy: 7.30hs Bologna vs Sassuolo, 10hs Spezia vs Fiorentina, 10hs Torino vs Cagliari, 13hs Udinese vs Parma, 15.45hs Roma vs Benevento.