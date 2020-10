Barcelona y Real Madrid llegan al clásico con una derrota previa Deportes 18 de octubre de 2020 Redacción Por Ambos equipos perdieron en el partido anterior a enfrentarse en el Camp Nou. La última vez que había ocurrido esto fue en la temporada 2002/2003 y terminaron empatando.

El próximo clásico entre Barcelona y Real Madrid se llevará a cabo bajo circunstancias inéditas y esto no solo se deberá exclusivamente a que jugarán en un Camp Nou prácticamente vacío, producto de la pandemia de coronavirus.

La caída del equipo catalán, ante Getafe, y la del Merengue, frente al Cádiz, por la sexta fecha de La Liga, provocaron que ambos equipos arriben a uno de los duelos más importante del mundo con una derrota previa, situación que no se repetía desde abril de 2003.

Sin embargo, también hay una coincidencia, que se reitera en la actualidad, con respecto a la última vez que los dos conjuntos fueron superados en el partido anterior al clásico. El sábado 12 de abril de aquel año, Barcelona cayó como local por 4-2 ante Deportivo La Coruña y, al día siguiente, Real Madrid fue superado por Real Sociedad por idéntico marcador. La historia quiso que en la previa al cruce por la séptima fecha de La Liga 2020/2021, los dos equipos pierdan por 1-0.

En aquella temporada 2002/2003 el clásico se disputó en el estadio Santiago Bernabéu y resultó en empate 1-1 con goles del brasileño Ronaldo, para el club de la capital, y de Luis Enrique, para los catalanes. Lo que sucederá en esta oportunidad se podrá empezar a dilucidar a partir del próximo sábado, cuando el equipo de Lionel Messi reciba a los futbolistas que comanda Zinedine Zidane, un hombre que fue titular hace 17 años en aquel cruce.



Otros resultados: Granada 1 - Sevilla 0, Celta 0 - Atlético Madrid 2. Hoy: 7hs Eibar vs Osasuna, 9hs Athletic vs Levante, 11hs Villarreal vs Valencia, 13.30hs Alavés vs Elche, 13.30hs Huesca vs Real Valladolid, 16hs Betis vs Real Sociedad.