Paredes confirmó su lesión Deportes 18 de octubre de 2020

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El mediocampista del Paris Saint Germain (PSG) Leandro Paredes confirmó su lesión, y su presencia con la Selección argentina para la tercera y cuarta fecha de las eliminatorias sudamericanas está en duda.

El jugador se fue lesionado a poco de iniciarse el partido ante el Nimes y los estudios determinaron una lesión muscular, aunque no se informó el grado de la misma.

Si bien la lesión de Paredes es en los isquiotibiales, lo que no se informó si la misma es una distensión o un desgarro.

Paredes posteó en Instagram un foto en plena sesión de kinesiología y la frase "Recuperando".

Lo seguro es que el ex hombre de Boca se perderá el debut ante el Manchester United en la Champions League, el próximo martes.

Luego se verá si Paredes podrá estar en la fecha de eliminatorias sudamericanas para Qatar 2022, el 12 de noviembre ante Paraguay y el 17 de ese mes frente a Perú.