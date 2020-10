Fiscalías siguen tomando más denuncias on line Policiales 18 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El sistema de denuncias on line del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe [que comprende a las cinco Fiscalías Regionales, incluyendo la N° 5 de Rafaela] continúa funcionando y está disponible para toda la ciudadanía.

Para radicar las denuncias, las personas que necesiten hacerlo deben ingresar al sitio web oficial de la institución mpa.santafe.gov.ar donde encontrarán el botón “Denuncias on line”.

Además, está a disposición de la ciudadanía una aplicación que permite formular las denuncias. Se puede descargar en el mismo sitio web: mpa.santafe.gov.ar .



SOLUCIONES

“En el marco de la pandemia del coronavirus y a raíz del aislamiento preventivo, social y obligatorio, se generó un problema serio de la ciudadanía para formular denuncias”, recordó el fiscal general del MPA, Jorge Baclini. “Ante esta imposibilidad de circulación de personas, pensamos en esta alternativa para brindar soluciones a las víctimas”, agregó.

El titular del MPA indicó que “el espacio on line y la aplicación fueron desarrolladas por nuestra dirección de Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica”.

En cuanto al funcionamiento, Baclini explicó que “una vez que se ingresa al sitio, se brinda la opción de denunciar cuatro grandes grupos de delitos: violencia de género y sexual; armas de fuego; delitos ambientales; otros delitos”. En tal sentido, agregó que “elegido el tipo de delito, se debe escoger entre hacer una denuncia personal (“Denuncia identificada”) o a través de un profesional (“Denuncia profesional”).

En cualquiera de los dos casos, luego de hacer click aparece un formulario que se debe completar con los datos que allí se solicitan”.



VIOLENCIA DE GÉNERO

“Entendemos que esta posibilidad de denunciar on line o a través de la aplicación es muy importante, fundamentalmente, para las víctimas de violencia de género y sexual”, remarcó Baclini. “Al poder formular la denuncia de esta forma, lo pueden hacer sin tener que exponerse o sin tener que salir del domicilio”, valoró.



MODERNIZACIÓN

El titular del MPA explicó que “las denuncias que se hacen on line son recibidas en la Fiscalía General. Luego de ser analizadas, son derivadas según corresponda a cada Fiscalía Regional, las cuales se ocupan de definir cómo continúa la investigación de la denuncia”.

“Los resultados de estos primeros meses de funcionamiento nos muestran que estas alternativas on line que pusimos a disposición de la ciudadanía facilitan la formulación de denuncias y nos permiten tener una intervención inmediata”, destacó el Fiscal General.

Baclini concluyó que “el sistema de denuncias on line forma parte de un proceso de modernización que se conjuga con otras acciones que venimos desarrollando en el MPA y se enmarca en los lineamientos estratégicos definidos en nuestro Plan de Desarrollo Institucional”.