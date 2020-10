Técnica económica vs. política Suplemento Economía 18 de octubre de 2020 Por Guillermo Briggiler La salida de esta situación de crisis se encuentra en la utilización de la teoría económica. La solución es a largo plazo, pero existe, y viene por el lado del incentivo de la inversión, que puede ser el origen de un círculo virtuoso.

Entre los técnicos económicos no hay grieta, puede haber matices pero la teoría es única. La diferencia aparece cuando los objetivos no son económicos sino políticos. Dentro de la política vamos a encontrar sueldos, cargos, ideologías o ambiciones de poder que pueden sesgar las técnicas económicas. De hecho, ya lo hicieron en otras ciencias como la biología, donde negaron con intenciones netamente políticas que la vida comience desde la concepción, contradiciendo evidencias científicas con argumentos semánticos.

Lo mismo ocurre en la economía, sin inversión no hay crecimiento, sin crecimiento no hay empleo, no hay consumo y no hay recaudación, sin esta no puede haber gasto público a no ser que sea financiado con emisión y la correspondiente inflación. En los primeros ocho meses del año, el déficit fiscal fue de un billón y medio de pesos, la emisión de ese período fue, adivinen, un billón y medio de pesos. Esa cantidad de dinero, sin su correlato en bienes producidos, genera presión sobre los precios, sobre el tipo de cambio, sobre la tasa de interés y pérdida de reservas en un esfuerzo por mantener el ancla cambiaria.

A principios de la cuarentena, esta emisión no se trasladó a precios, dado que la demanda precautoria de pesos por parte de la población aumentó, porque había temor de lo que iba a acontecer con la pandemia, porque se evitaba ir al cajero, se consumía menos y por supuesto no se viajaba. Pero con las flexibilizaciones y el tiempo vino un cambio de conducta de la población, esta demanda cedió y se aceleró la circulación de pesos.

En otros países, principalmente de Europa, la demanda precautoria se mantuvo, influenciada porque esos países que tenían inflaciones muy bajas o deflación, los bonos soberanos rinden muy poco interés y el costo de oportunidad de quedarse con la moneda ociosa es bajo. Aquí la realidad es muy diferente y lo vemos en el salto del dólar blue de la presente semana, y en los precios, en las sucesivas.

La salida de esta situación de crisis se encuentra en la utilización de la teoría económica. La solución es a largo plazo, pero existe, y viene por el lado del incentivo de la inversión, un programa con medidas que permitan desgravar impuestos a quienes inviertan. De esta forma, se invierte para obtener un rédito, que debe ser tentador para correr el riesgo, y luego, la inversión decanta en una mayor producción de bienes y servicios en el país, que a su vez se traduce en más puestos de trabajo (que deriva en una baja de los indicadores de pobreza), ingreso de dólares, aumento de la recaudación, baja del déficit fiscal y además de esto, fortalecimiento de la moneda y mayor estabilidad de precios.

Solo se trata de aplicar la técnica económica.



