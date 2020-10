"El movimiento ha sido interesante"

Tal como suele ocurrir en la previa de cada jornada o fecha especial, ya sea el Día del Niño, el Día del Padre, el Día de la Madre o Navidad, son muchos los que se deciden a último momento a salir a comprar algún regalo. Y la de este sábado no fue la excepción, porque desde horas muy tempranas y casi hasta el cierre de los comercios, se notó un gran movimiento de gente en las calles céntricas de nuestra ciudad como para que todas las mamás puedan tener este domingo su presente. "El movimiento en algunos rubros comenzó el jueves más o menos, pero este sábado se vio a mucha gente transitando por el centro, había muchas colas en algunos locales y lo bueno es que la gente supo esperar con paciencia su turno, con lo cuál el ánimo fue muy lindo para los comerciantes. Es como que la gente ya tenía decidido que comprar o regalar. Si bien no tenemos números y no puedo asegurar una comparación en relación al año pasado, el movimiento ha sido bastante interesante", relató Florencia Muriel, la presidente del Paseo del Centro de Rafaela, ante una consulta de este Diario. A continuación, la entrevistada también realizó una comparación de ventas con las que se registraron para el Día del Padre en el pasado mes de junio. "Tengo la sensación de que en esta ocasión, las ventas fueron mejores que las del Día del Padre, el movimiento fue mucho más intenso", comentó

Al preguntarle si la gente utilizó las distintas promociones que fueron lanzando los distintos comercios a lo largo de esta semana, Muriel acotó que "por suerte se aprovecharon mucho las promociones. En nuestro local, por ejemplo, tenemos un 2x1 en varios productos y muchos aprovecharon esa oferta para hacer 2 regalitos, o bien iban combinando algunas promos. En realidad, la semana y el mes fueron bastante tranquilos y eso se debe, seguramente, al avance del virus en la ciudad y la cantidad de personas aisladas que hay. Pero en estas últimas horas, se pudo observar un ambiente alegre, por suerte, algo que fue muy bueno para los negocios".

Por último, Muriel se mostró muy satisfecha y optimista por lo acontecido durante esta jornada sabatina. "Otro dato interesante es que se usó mucho las redes, con vidriera virtual, algo que ya es una nueva modalidad desde que comenzó la pandemia. En este sentido, estamos contentos desde el Paseo del Centro porque se trató de una linda jornada de ventas".



MAS DEL 40%

Las ventas por el Día de la Madre reflejan una caída de 41,7% en volúmenes de facturación respecto del año pasado, de acuerdo con un relevamiento realizado por el Instituto de Estudios de Consumo Masivo (Indecom) a pocas horas de la celebración. El trabajo señaló que el ticket promedio del regalo de esta fecha será de $ 900, lo cual “demuestra que habrá muy pocas ventas de tecnología, donde el gasto mínimo promedio oscila los $10.200, y de indumentaria o calzado de primeras marcas, donde los precios mínimos parten de un promedio de $3.000”. Según los datos de Indecom, los medios de pago más utilizados para las compras son: tarjeta de crédito (42,7%), efectivo (23,2%), las tarjetas de débito (15,1%), la aplicación de MercadoPago (10,3%), otras billeteras virtuales (6,6%) y las transferencias bancarias (2,1%).

El titular de Indecom, Miguel Calvete, señaló que “a pesar de que las tarjetas de crédito son el medio de pago más elegido, este año ni el financiamiento con Ahora 12, Ahora 18 o en 36 cuotas, con tasas del 15%, están motivando a la gente para apostar a compras más arriesgadas”. Agregó que “la falta o la reducción de ingresos durante la pandemia ha hecho que mucha gente haya colapsado sus tarjetas y que, a esta altura, ya no tengan margen de financiación”.

Calvete sostuvo que “actualmente los productos de consumo masivo y el pago de tarifas y servicios se llevan la mayoría del ingreso disponible”.

Por otra parte, observó que “la imposibilidad de reunirse el domingo también hace que muchos posterguen la compra de los regalos para cuando puedan encontrarse, reduciendo notablemente las ventas masivas que suelen concretarse para esta fecha”. A pesar de que casi el 60 % de los locales relevados (57,4%) hizo alguna promoción especial para la fecha, el relevamiento arrojó que los productos de industria nacional registran aumentos que llegan al 45,2%, y artículos importados de primeras marcas que valen hasta un 100% más caros que hace 12 meses. El estudio se realizó sobre 224 comercios mayoristas y minoristas de los rubros típicos de la fecha, en Capital federal, Gran Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata, Rosario, Santa Fe y Mendoza, y en portales de ventas online.