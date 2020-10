Cosmética artesanal, natural y ecológica

El Instituto para el Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Rafaela (IDSR) continúa destacando las buenas prácticas ambientales que realizan los vecinos y las vecinas de nuestra ciudad en este segmento que se denomina Vecinos Destacados.En esta oportunidad, Paula Ochoa Delavedoba nos presenta “Sira Cosmética Natural”; un emprendimiento artesanal y ecológico que produce desodorantes naturales y variedad de jabones mediante el proceso de saponificación en frío.“La finalidad es la preservación del medio ambiente, tanto en los productos como en los desechos que se generan en la producción”, comentó Paula.Paula Ochoa Delavedoba tiene 29 años y vive en el Barrio Villa Los Álamos. Nació en Río Tercero (Córdoba) pero a los 5 años se mudó a Rafaela: “Tengo DNI con origen cordobés pero tonada santafesina; así que siento que soy de acá”, señala. Su gran interés por el cuidado del ambiente la llevó a explorar nuevos caminos tanto en lo profesional como en lo personal: “Me di cuenta de que va más allá de la formación o los estudios académicos. Trasciende en las acciones cotidianas que uno como ciudadana puede realizar, teniendo como horizonte las 5R: reducir, reparar, recuperar, reutilizar y reciclar. No somos conscientes de que podemos aminorar el impacto de nuestro paso por el planeta y reeducarnos en relación al valor de la vida”, dijo.Cuando le preguntamos por su emprendimiento, Paula comentó: “Hace un año que comenzamos con una amiga este emprendimiento de Cosmética Natural que tiene como finalidad la preservación del ambiente, tanto en el proceso de producción como en la conciencia de repensar los productos que utilizamos”.“Esta experiencia inicial me llevó a explorar y crear mi propio emprendimiento. Así nació Sira Cosmética Natural, bajo el emblema de artesanal, natural y ecológico. Concretamente lo que hago es producir desodorantes naturales y jabones en variedades mediante el proceso de saponificación en frío”, agregó.Sobre el proceso productivo de sus productos, Paula detalló: “A diferencia de los jabones industriales, el proceso que se lleva a cabo es con mínimo impacto ambiental. El jabón en contacto con el agua no genera contaminación posterior por acumulación de materiales a largo plazo”.“Los jabones que se realizan artesanalmente por saponificación en frío tienen como base una mezcla de aceites, mantecas vegetales y álcali, dando como resultado un producto natural, con las propiedades de los insumos utilizados (aceite de oliva, aceite de coco, manteca de karité, entre otros), y la coloración se busca que sea de modo natural”, explicó. “Para finalizar, se deja reposar el jabón entre 4 a 6 semanas para que el PH sea el indicado respecto a nuestra piel. Por supuesto que el lugar de trabajo tiene que estar previamente higienizado, los elementos a utilizar tienen que ser de uso único para este proceso, así como también el uso de guantes”, mencionó.Con respecto a su decisión de enfocarse en ese tipo de productos, Paula expresó que “el jabón es uno de los productos que más usamos en nuestras vidas. Fácilmente puede ser considerado como un artículo esencial en nuestro hogar. Todos esos jabones que compramos tienen diferentes fórmulas químicas, gran cantidad de detergentes agresivos para la piel, ingredientes sintéticos y sustancias alergénicas que pueden provocar irritaciones o sarpullidos y, frente a esto, generó una alternativa más consciente”.Sobre qué implicó llegar al resultado final, dijo: “Para llegar al producto deseado se partió de una base de información y estudio, teniendo en cuenta experiencias de otros y recopilando datos útiles, así como también el análisis de la materia prima a utilizar. Al día de hoy realicé varias pruebas con éxitos y fracasos en las elaboraciones donde en cada una se aprende y potencia”.“La realización de jabones naturales va más allá de una simple manufactura. Es estudio previo, con pruebas y análisis, que termina con la comunicación y el comentario a la sociedad. Explicar porqué es beneficioso por sobre los industriales y las diferencias. También es importante formarse e informarse en todo lo vinculado a las normativas y exigencias en relación a los productos que ofrecemos y que consumimos. Este proceso es por el que estoy atravesando”, consideró.Destacó que “personalmente creo que lo natural es mejor por sobre lo industrial y aplica a muchos ámbitos”.Sobre el funcionamiento del emprendimiento, Paula comentó que “es gratificante la devolución de la gente que consume los productos y vuelve a elegir el emprendimiento, apostando a la fabricación que uno realiza y dando más valor a una producción en pequeños lotes”. Agregando: “Espero que esto cada día siga creciendo y muchos más sean quienes desarrollen productos y servicios al compás del ecosistema que nos rodea donde nosotros somos sólo unos huéspedes más”. Por otra parte, Paula mencionó otras acciones que realiza para cuidar el ambiente y, con alegría, señaló al “trabajo de inspirar a más personas para que en sus pequeños actos diarios a largo plazo puedan acariciar a nuestro ambiente”.Consultada sobre cómo despertó su interés por el cuidado con el ambiente y por pensar iniciativas sustentables, la vecina destaca dijo: “en mi adolescencia vi un documental que se llama La Última Hora que describe el último momento en el que es posible cambiar. La película explora cómo ha llegado la humanidad a este momento: cómo vivimos, el impacto que producimos sobre los ecosistemas y lo que podemos hacer para cambiar nuestra trayectoria. Es una mirada sobre la crisis ecológica actual protagonizada por fenómenos tales como la sequía, el hambre, las inundaciones o la lluvia ácida, entre otras secuelas que el planeta sufre a causa del cambio climático. Luego de ver esa película, mi cabeza hizo un clic y, desde ahí, mi perspectiva, modo de pensar y vivir cambió. Yo sabía que quería hacer algo por el ecosistema”.Además, “en el último año de la secundaria tuve la oportunidad de viajar en el intercambio de hermanamiento con la ciudad de Fossano representando a Rafaela junto a otros jóvenes. En esa experiencia tuve el privilegio de conocer cuáles son las acciones y medidas que se tomaban en ese lugar respecto al cuidado del ambiente: separación de residuos, uso del agua y energía, entre otros temas. Luego de ese viaje presenté mi primer informe de estudios ambientales a los municipio de ambas localidades”, manifestó.Finalmente, Paula Ochoa Delavedoba contó: “Todos estos hitos permitieron que, al comenzar mis estudios universitarios, me inclinara por Ingeniería Ambiental. Allí conocí a mucha gente interesante y pude realizar proyectos de investigación como pasante adscripta en el INTI - CONICET de Santa Fe. Finalmente cambié de carrera y estoy estudiando Seguridad e Higiene Laboral. Mi interés por las prácticas ambientales es continuo en proyectos de investigación. Actualmente formo parte de un proyecto en la UNRaf”.El IDSR promueve las acciones sustentables de los vecinos de Rafaela a través de este espacio con el objetivo de contagiar el espíritu verde y promover estilos de vida comprometidos con nuestro entorno. Vale recordar que todos los vecinos y vecinas que quieran participar pueden contactarse en redes sociales @idsrafaela, por mail: [email protected] o por teléfono al (3492) 50 4579, de lunes a viernes de 7 a 13 horas.