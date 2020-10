Hackearon el sitio "75octubres" Nacionales 18 de octubre de 2020 Redacción Por "Los ciber gorilas no descansan", dijo el presidente del PJ, el sanjuanino José Luis Gioja.

BUENOS AIRES, 18 (NA). - La página web 75octubres.com.ar, utilizada para participar del "acto virtual" convocado por el peronismo, se cayó antes de que iniciara el evento y los organizadores denunciaron un "ataque informático".

El presidente del PJ, José Luis Gioja, salió a expresarse sobre el problema y afirmó que "los ciber gorilas no descansan", al tiempo que sostuvo que "hace varios días que lo están planificando".

Voceros del PJ destacaron que "el pueblo peronista está movilizado en todo el país, más de dos millones de compañeros ingresaron a la plataforma de la marcha virtual 75octubres.com.ar para participar de una fiesta única".

"Sin embargo y con mucha preocupación, vemos un ataque informático sincronizado a nuestra URL desde 40 servidores ubicados en distintos lugares del mundo", agregaron los organizadores del evento.

Al respecto, indicaron que los "especialistas informáticos ya están trabajando para resolver este ataque político que permitirá que otros millones de argentinos participen y estén presentes en la plaza en forma virtual".

En este sentido, remarcaron que "nada va a empañar la fiesta peronista" e invitaron a quienes van a participar del acto que encabezará el presidente Alberto Fernández a "seguir el acto por las redes sociales" YouTube, Facebook y Twitch.

"Los ciber gorilas no descansan, este ataque no se le ocurrió a alguien hoy a la mañana, hace varios días que lo están planificando", expresó Gioja y agregó: "Esto no va a opacar la fiesta, vamos a celebrar igual, aunque a los ciber gorilas no les guste ver a los peronistas festejar".

El ingreso al sitio web iba a estar habilitado a partir de las 13:00, cuando los usuarios podrían ingresar y elegir un "avatar" para ocupar un lugar en el salón virtual, donde podrán chatear entre ellos y visualizar el evento físico en la sede de la CGT.

Luego de este "ataque masivo" que hizo caer al sitio oficial, que durante días anteriores ya había recibido más de 7 millones de visitas, los organizadores continuaron con las actividades previstas transmitiendo por redes sociales videos de militantes peronistas, anécdotas e imágenes icónicas del justicialismo, discursos y canciones.