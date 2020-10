El mensaje de Cristina con una foto de Néstor Nacionales 18 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 18 (NA). - La vicepresidenta, Cristina Kirchner, pidió ayer que "la lealtad a las convicciones, al pueblo y a la Patria sigan inalterables en tiempos de pandemia".

"Que la lealtad a las convicciones, al pueblo y a la Patria sigan inalterables en tiempos de pandemia. Con la misma pasión y el amor de siempre", escribió la ex jefa de Estado a través de su cuenta de Twitter.

El mensaje, alusivo al Día de la Lealtad y al aniversario número 75 del nacimiento del movimiento peronista, incluyó una imagen del ex presidente Néstor Kirchner encabezando un masivo acto.



PERONISMO DIVIDIDO

SEGUN DUHALDE

El ex presidente Eduardo Duhalde aseguró hoy que "el peronismo está dividido", pero remarcó que "hay buena relación con todos". "El peronismo está dividido, pero lo que la gente no sabe es que hay buena relación con todos, sólo que a veces se toman posiciones distintas. Estoy convencido de que se va a unificar el gremialismo, que es necesario", sostuvo el ex mandatario.

En declaraciones radiales, el ex senador nacional destacó que "la unidad del justicialismo no alcanza" para superar la crisis que enfrenta el país y señaló que "se necesita la unidad nacional".

"Si no se dan cuenta los dirigentes del sufrimiento de la gente, y ellos peleándose, echándose la culpa unos a otros...

Si hemos convertido un vergel en un basurero, es por culpa de todos: acá no nos echemos la culpa unos a otros y juntémonos a ver si podemos sacar la Argentina adelante", indicó el ex gobernador bonaerense.

Duhalde también se refirió a las declaraciones del ex presidente Mauricio Macri, quien afirmó que el PJ está "secuestrado" por la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

"Está en todo derecho de dar su opinión, pero no me gusta porque tiene que ver con el pasado. El pasado es inmodificable y a nosotros nos eligen para gobernar, para ver si podemos cambiar el futuro", manifestó.