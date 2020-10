Acuña no sabe de lealtad Nacionales 18 de octubre de 2020 Redacción Por CADA VEZ MAS DISTANCIADO DEL GOBIERNO Y DE LA CGT

BUENOS AIRES, 18 (NA). - Tras haber encabezado el viernes el acto del 17 de Octubre organizado por el gastronómico Luis Barrionuevo y el ex presidente Eduardo Duhalde, en el que lanzó fuertes advertencias al Gobierno y al resto de la CGT, el cotitular de la central obrera, Carlos Acuña, fue la principal ausencia del acto oficial de ayer en la sede de Azpardo.

En la previa se barajaba la posibilidad del faltazo del titular del sindicato de empleados de estaciones de servicio y garaje es, lo cual se terminó concretando este sábado, exhibiendo así su malestar sobre la marcha de la gestión de Alberto Fernández y sobre el férreo alineamiento detrás del Presidente que impulsa un sector de la conducción cegetista.

Enojado también porque aún no logró cerrar la paritaria de su sindicato, Acuña se plegó a la postura critica del Gobierno de su jefe político Barrionuevo y ya desde hace meses venía planteando puertas adentro sus cuestionamientos a la gestión del Ejecutivo.

En ese marco, el cotitular de la CGT cuestionó en las últimas reuniones de la central obrera el fuerte respaldo que se mantiene hacia Fernández y especialmente apuntó contra su par Héctor Daer, quien suele tener reuniones a solas con el jefe de Estado a raíz de su estrecho vínculo personal.

"Cuando las cosas no están bien, no hay que ser el alcahuete de turno y hoy la Argentina no está bien", disparó Acuña el día anterior, en un mensaje al resto de la CGT, al cerrar su propio acto del 17 de Octubre en una plaza porteña.

Aquel acto reunió a dirigentes del peronismo que no se sienten identificados con el Frente de Todos, entre ellos Guillermo Moreno, Julio Bárbaro y otros sindicalistas aliados que integraban la CGT Azul y Blanca.

Luego del faltazo de este sábado queda el interrogantes si el tándem Acuña-Barrionuevo continuará dentro de la conducción cegetista como una voz disonante, o si finalmente todo decantará en un portazo que derive en la resurrección de aquella CGT Azul y Blanca.