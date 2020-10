Sin prensa y sin militantes Nacionales 18 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 18 (NA). - Finalmente la ceremonia por el Día de la Lealtad Peronista no contó con movilización de militantes en los alrededores de la sede cegetista, ni con periodistas dentro del Salón Felipe Vallese, ambas situaciones como medida de prevención por el Covid-19.

Desde temprano se montó en la zona del histórico edificio de la calle Azopardo, en el "bajo porteño", un enorme operativo de seguridad con un vallado general en un radio de tres cuadras de la sede, a fin de desalentar cualquier tipo de desobediencia al pedido de evitar concentraciones callejeras en medio de la pandemia.

Sólo un minúsculo grupo de trabajadores del sindicato de estatales de UPCN que se desempeñan en el Ministerio de Agroindustria, ubicado enfrente de la sede de la CGT, se acercó al vallado con banderas del gremio y haciendo sonar trompetas y bombos.

En tanto, varios automovilistas que circulaban por la Avenida Paseo Colón aprovecharon para hacer sonar las bocinas y hacer la "V" de la victoria por afuera de las ventanillas cuando pasaban por el lugar.

En tanto, la prensa no accedió a la sede de la central obrera, también como medida preventiva de contagios, y debió conformarse con ubicarse un corralito armado en la esquina de Azopardo y Estados Unidos para allí recolectar declaraciones de aquellos dirigentes que aceptaban hablar con los periodistas.

Uno de los pocos dirigentes que tomó contacto con la prensa antes de comenzar el acto fue el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, quien se descargó contra la oposición ante una consulta de NA sobre las declaraciones previas de representantes de Juntos por el Cambio acerca de que este acto no era para respaldar a Alberto Fernández sino para "sostenerlo". "¿Que podés esperar de un burro más que una patada? Fueron burros para gobernar y ahora son burros para el análisis político", disparó Menéndez.