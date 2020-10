Un joven estadounidense se contagió por segunda vez, con peores síntomas Nacionales 18 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 18 (NA). - Un joven de 25 años, oriundo de Nevada, en Estados Unidos, se contagió por segunda vez de coronavirus con síntomas mucho más graves que en su primera infección. Se trata de la quinta persona que se infecta por segunda vez de Covid-19 en el mundo.

El episodio planteó preguntas de importancia sobre la duración de la inmunidad que el cuerpo humano puede generar contra el SARS- CoV-2. Cuando buena parte de las esperanzas de terminar con la pandemia se centran en la vacuna, observar un fracaso de la inmunidad es desalentador.

La primera vez que el joven de Nevada se hizo una prueba, el 18 de abril, tenía dolor de garganta y de cabeza, tos, náuseas y diarrea. Se recuperó, en aislamiento, por sí mismo, y el 27 de abril pasado ya no sentía ningún síntoma.

Posteriormente, en dos controles realizados el 9 y el 26 de mayo, dio negativo de SARS-CoV-2, por lo cual se lo declaró libre de infección y como no tenía otras enfermedades concomitantes, no se le indicaron cuidados especiales.

Sin embargo, el 28 de mayo, el joven volvió a sentir los mismos síntomas, complicados ahora por fiebre y mareos.

Su cuadro fue empeorando, hasta que el 5 de junio debió consultar a su médico.

El estudio de coronavirus le dio positivo; su nivel de oxígeno en sangre estaba por debajo de lo que le hubiera permitido regresar a su casa, así que fue derivado a un hospital para su ingreso y permaneció en el centro asistencial hasta que recuperó la capacidad respiratoria.

Para establecer si había sido una reaparición de la primera infección, los médicos compararon el genoma del virus detectado en el joven en abril con el detectado en junio y se encontraron, asombrosamente, que era diferente, según señaló el autor principal del estudio, Mark Pandori, de la Universidad de Nevada.

Se trataba de un nuevo contagio, causado por una segunda transmisión desde otra persona. Ninguno de los otros casos conocidos -es más que probable que haya más segundas infecciones que no han sido informadas-, en Hong Kong, Bélgica, Ecuador y Holanda tuvo una manifestación peor en la nueva infección.

Un artículo de MIT Technology destacó la importancia del caso del joven de Nevada: "El hecho de haber sido infectado una vez no significa que se tenga protección contra volver a ser infectado, aun si los casos siguen siendo muy poco frecuentes, con sólo cinco identificados entre los casi 40 millones de confirmados en todo el mundo", se explicó.