Ben Hur anunció el inicio de pretemporada Deportes 17 de octubre de 2020 Redacción Por REGIONAL AMATEUR

El pasado miércoles, tras siete meses sin fútbol, los organismos nacionales autorizaron la disputa de las competencias organizadas por la Asociación del Fútbol Argentino y por el Consejo Federal. En cuanto al Torneo Regional, se estima que la reanudación del certamen será el domingo 29 de noviembre, aún sin precisiones sobre el formato aunque viene tomando fuerza la posibilidad de hacerlo en play offs dada la actual emergencia sanitaria y que se jugará sin público.

Como venimos informando, Ben Hur lleva algunas semanas de trabajos con un grupo de 25 jugadores, en su gran mayoría pertenecientes a la institución, salvo Matías Zbrun y Gustavo Mathier, a las órdenes del preparador físico César Bessone. Ya la próxima semana iniciará formalmente la pretemporada, en la cual se sumarían el defensor Luis Ybáñez y el volante Marcos Quiroga, que habían estado en la primera parte del torneo interrumpida el 15 de marzo.

Por el momento, el técnico Carlos Trullet vino trabajando más en lo "logístico" y desde casa, dado que es persona de riesgo en cuanto a la salud por su edad. Para darle forma final al plantel, podría llegar algún otro delantero y no mucho más.

Lo cierto es que el Lobo confirmó su participación con muchas expectativas, lo mismo que otros equipos que aspirarán por uno de los cuatro ascensos al Federal A.



PLAZOS PARA CONFIRMAR

Si bien el Consejo Federal notificó a las Ligas de la continuidad del campeonato, también pidió a los 98 clubes participantes clasificados al momento de la interrupción, una nota donde se les pide, con plazo hasta el 27 de octubre, que confirmen si están en condiciones de participar de la competencia que tiene como fecha tentativa de inicio el 29/11 (aunque no conste en la nota y siempre y cuando la pandemia lo permita) realizando así, el famoso "censo".

En caso de no recibir respuesta, será tomado como una negativa y en consecuencia, será baja en el torneo. Si bien no está especificado en el comunicado, es necesario aclarar que si algún conjunto decide no participar, no sería sancionado siempre y cuando lo haga oficial antes del 27. Si un club confirma y luego "da marcha atrás" decidiendo no jugar, ese club sí podrá ser pasible de sanción.