Se bajó Sudáfrica y cambia el primer rival de Los Pumas Deportes 17 de octubre de 2020 Redacción Por RUGBY

FOTO TWITTER LOS PUMAS ENTRENAMIENTO. Mayco Vivas, segundo de izquierda a derecha, en los trabajos de Los Pumas.

La SANZAAR oficializó ayer que Sudáfrica no jugará el Rugby Championship 2020, por lo que Los Pumas de Argentina enfrentarán a Nueva Zelanda y Australia, a partir del 14 de noviembre próximo. Entre los principales factores de la baja de los Springbooks sudafricanos, aparecen las restricciones de viaje del Gobierno de ese país, el bienestar de los jugadores y las preocupaciones por la seguridad. "A su vez, el efecto continuo de la pandemia COVID-19 en los jugadores que militan en Sudáfrica y también en los clubes del Reino Unido y Europa, también influyó", publicó en un comunicado la UAR argentina.

Por lo tanto, Los Pumas solo jugarán cuatro partidos en un fixture que ahora le presenta un debut ante los All Blacks, el sábado 14 de noviembre, en el Bankwest Stadium, de Sídney. Luego, siete días más tarde, el conjunto dirigido por Mario Ledesma, que se encuentra en Australia desde hace más de dos semanas, enfrenará a los locales en la ciudad de Newcastle, y el sábado 28 de noviembre hará lo propio nuevamente ante los All Blacks, también en la misma localidad, pero en el "McDonald Jones Stadium".

El Seleccionado Nacional culminará su estadía en el torneo, cuando el sábado 5 de diciembre se mida ante los Wallabies, en Sídney.



ARRANCA EL SUDAMERICANO

El head coach de Argentina XV, Ignacio Fernández Lobbe, confirmó ayer el equipo que debutará ante Chile en el estadio "Charrúa" de Montevideo, en el inicio del torneo "4 Naciones" y que está organizado por Sudamérica Rugby. El partido se disputará esta tarde desde las 16:00.

El conjunto nacional formará con: 1) Javier Díaz, 2) Leonel Oviedo, 3) Lucas Favre, 4) Santiago Portillo, 5) Franco Molina, 6) Lautaro Bavaro, 7) Javier Ortega Desio, 8) Juan Bautista Pedemonte, 9) Lautaro Bazán Vélez, 10) Martín Elías, 11) Martín Cancelliere, 12) Juan Pablo Castro, 13) Tomás Cubilla, 14) Mateo Carreras y 15) Juan Bautista Daireaux. Los suplentes serán: 16) Ignacio Ruiz, 17) Rodrigo Martínez, 18) Francisco Minervino, 19) Estanislao Carullo, 20) Federico Gutiérrez, 21) Joaquín Pellandini, 22) Santiago Mare, 23) Matías Osadczuk, 24) Teo Castiglioni, 25) Juan Cruz Pérez Rachel y 26) Santiago Ruiz.