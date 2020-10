Presentación y sorteo del esperado torneo Deportes 17 de octubre de 2020 Redacción Por COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

El fútbol argentino regresará a partir del 30 de octubre con un nuevo torneo y formato denominado "Copa Liga Profesional 2020", impulsado por la Liga Profesional, luego del sorteo efectuado en el predio de la AFA que estipuló seis zonas para los 24 equipos. La AFA recibió en su casa a dirigentes y jugadores del fútbol local al aire libre, bajo el sol, con las normas de seguridad en materia de salud sobre una de las canchas, para las instancias del sorteo que confirmó la vuelta del fútbol argentino a pesar de la pandemia de coronavirus.

Las apariciones de los copones en primer lugar determinaron el destino de los cabeza de serie (River, Boca, Racing, Independiente, San Lorenzo y Vélez) y luego se integró al resto.

Los grupos quedaron definidos por: Racing, Atlético Tucumán, Arsenal y Unión (Grupo 1); Independiente, Defensa y Justicia, Central Córdoba de Santiago del Estero y Colón de Santa Fe (Grupo 2); River, Godoy Cruz, Banfield y Rosario Central (Grupo 3); Boca, Lanús, Talleres y Newell's Old Boys (Grupo 4); San Lorenzo, Argentinos Juniors, Aldosivi y Estudiantes LP (Grupo 5) y Vélez, Huracán, Patronato y Gimnasia LP (Grupo 6).

Se jugarán dos ruedas de partidos bajo el sistema de "todos contra todos". Los dos primeros de cada zona se clasificarán a la fase "Campeón de Copa 2020" y los que ocupen el tercer y cuarto lugar pasarán a "Complementación de Copa 2020".

En la instancia "Campeón de Copa 2020", los 12 equipos se dividirán en dos grupos de seis que disputarán en una sola rueda. Los dos primeros definirán al campeón, que obtendrá una plaza en la Copa Libertadores, con partido final en cancha neutral.

En "Complementación", el ganador enfrentará al perdedor de la fase "Campeón de Copa 2020" para determinar al equipo clasificado a la Copa Sudamericana. La "Copa Liga Profesional 2020" comenzará el 30 de octubre y finalizará el 17 de enero. La fase inicial concluirá el 6 de diciembre.

No habrá descensos ni se computarán puntos para eventuales promedios futuros.



FIXTURE ZONA 1

Fecha 1: Racing Club - At. Tucumán y Unión - Arsenal.

Fecha 2: Unión - Racing y Arsenal - At. Tucumán.

Fecha 3: Racing - Arsenal y At. Tucumán - Unión.

Fecha 4: At. Tucumán - Racing y Arsenal - Unión.

Fecha 5: Racing - Unión y At. Tucumán - Arsenal.

Fecha 6: Arsenal - Racing y Unión - At. Tucumán.



FIXTURE ZONA 2

Fecha 1: Def. y Justicia - Colón y Ctral. Córdoba (S.E.) - Independiente.

Fecha 2: Ctral. Córdoba - Def. y Justicia e Independiente - Colón.

Fecha 3: Def. y Justicia - Independiente y Colón - Ctral. Córdoba.

Fecha 4: Colón - Def. y Justicia e Independiente - Ctral. Córdoba.

Fecha 5: Def. y Justicia - Ctral. Córdoba y Colón - Independiente.

Fecha 6: Independiente - Def. y Justicia y Ctral. Córdoba - Colón.



FIXTURE ZONA 3

Fecha 1: Rosario Ctral. - Godoy Cruz y River - Banfield.

Fecha 2: River - Rosario Ctral y Banfield - Godoy Cruz.

Fecha 3: Rosario Ctral. - Banfield y Godoy Cruz - River.

Fecha 4: Godoy Cruz - Rosario Ctral. y Banfield - River.

Fecha 5: Rosario Ctral. - River y Godoy Cruz - Banfield.

Fecha 6: Banfield - Rosario Ctral. y River - Godoy Cruz.



FIXTURE ZONA 4

Fecha 1: Lanús - Boca y Talleres - N.O. Boys.

Fecha 2: Talleres - Lanús y N.O. Boys - Boca.

Fecha 3: Lanús - N.O. Boys y Boca - Talleres.

Fecha 4: Boca - Lanús y N.O. Boys - Talleres.

Fecha 5: Lanús - Talleres y Boca - N.O. Boys.

Fecha 6: N.O. Boys - Lanús y Talleres - Boca.



FIXTURE ZONA 5

Fecha 1: Aldosivi - Estudiantes y Argentinos - San Lorenzo.

Fecha 2: Argentinos - Aldosivi y San Lorenzo - Estudiantes.

Fecha 3: Aldosivi - San Lorenzo y Estudiantes - Argentinos.

Fecha 4: Estudiantes - Aldosivi y San Lorenzo - Argentinos.

Fecha 5: Aldosivi - Argentinos y Estudiantes - San Lorenzo.

Fecha 6: San Lorenzo - Aldosivi y Argentinos - Estudiantes.



FIXTURE ZONA 6

Fecha 1: Vélez - Huracán y Gimnasia - Patronato.

Fecha: Gimnasia - Vélez y Patronato - Huracán.

Fecha 3: Vélez - Patronato y Huracán - Gimnasia.

Fecha 4: Huracán - Vélez y Patronato - Gimnasia.

Fecha 5: Vélez - Gimnasia y Huracán - Patronato.

Fecha 6: Patronato - Vélez y Gimnasia - Huracán.