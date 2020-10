Polémica con los derechos de TV Deportes 17 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 17 (NA) - La AFA y la Liga Profesional de Fútbol decidieron rescindir unilateralmente el contrato de televisación que los unía con la empresa Fox, pero River y Boca se mostraron en contra de la decisión y aclararon que no fueron "parte de la definición del nuevo escenario contractual". "Tras los anuncios de la Asociación del Fútbol Argentino de modificaciones sobre el contrato de televisación del fútbol, Boca Juniors y River Plate comunican que no fueron parte de la definición del nuevo escenario contractual y a su vez manifiestan que no consideran justo no haber participado de una decisión tan importante para el futuro del fútbol y de los clubes", indicaron en un comunicado oficial conjunto.

No es la primera vez que River y Boca se unen en contra de alguna decisión de la AFA, pero que también había incluido en su momento a la Superliga y ahora por añaduría a la Liga Profesional. Pero, además, River y Boca unieron criterios en la quita de los promedios del descenso, ya que la AFA decidió no tomarlos en cuenta para el próximo torneo, además de haber estado en contra del certamen de 30 equipos.



PUNTO DE CONFLICTO

En una reunión que se llevó a cabo en el predio de AFA, en Ezeiza, con la mitad de directivos de los 24 clubes presentes y el resto vía Zoom, se votó a favor de "rescindir de manera irrevocable" el vínculo que estaba vigente desde 2017 y que también involucra a Turner (TNT Sports), que se quedaría entonces con la totalidad de los partidos.

Tanto Boca como River no estuvieron representados en el encuentro, y horas más tarde ambas entidades reaccionaron con un duro comunicado. El punto de conflicto es la compra que Disney (controlante de ESPN) hizo de Fox, lo que inició una fusión en Argentina que todavía no fue aprobada por el Gobierno nacional.

En los hechos, Fox Sports pasó a fusionarse con ESPN, que absorbió gran parte de sus programas y encuentros de la Copa Libertadores de América. Según trascendió, FSLA Holdings LLC (Fox Sports) no informó a la Liga Profesional y la AFA de su fusión con ESPN tras ser adquirida por el Grupo Disney, lo que conlleva a un "grave incumplimiento" del contrato audiovisual. El texto de aquel vínculo de 2017 exige que cualquier cambio de control deba ser informado dentro de los 30 días, pero Disney ocultó ese cambio durante varios meses ya que esta fusión dio inicio a principios del año pasado.

Ahora, tanto AFA como la LPF deberán cumplir ciertos pasos formales para adjudicar a otra empresa los derechos que tenía Fox Sports, donde la prioridad es para la que tiene la otra mitad, en este caso Turner. La negociación deberá ser contrarreloj, ya que en dos semanas comienza el torneo de Primera División, y en el medio también se jugará la posible renovación de contrato, que como cláusula estipulaba por cinco temporadas más, aunque Turner pretende que sea hasta 2031.