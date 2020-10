Unión de Sunchales, opción para algunos jugadores Deportes 17 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

En los próximos días podría confirmarse el traspaso a préstamo de algunos jugadores de Atlético a Unión de Sunchales para la reanudación del Federal A.

En un mercado tan especial como el actual debido a la pandemia, el equipo sunchalense tiene previsto reforzar un plantel que quedó casi totalmente desmantelado con jugadores de Rafaela y zona. El entrenador Adrián Tosetto tiene intención de contar con futbolistas que no serían tenidos en cuenta por Walter Otta, o que al no ser primeras opciones la dirigencia vería con buenos ojos que puedan salir transitoriamente del Club para ahorrar algunos contratos.

El volante ofensivo Diego Meza podría regresar al Bicho Verde y el volante central Lautaro Navas es otro jugador que le gusta al técnico unionista. Además, no se descarta que Nahuel Speck o Luciano Pogonza, que estuvieron en 9 de Julio en el Regional Amateur, puedan ser tentados también por el Bicho Verde.

Por otra parte, Atlético sabe que con la llegada de Guillermo Sara, uno de los jóvenes arqueros del Club, Gastón Pezzini o Matías Tagliamonte, tendrían que buscar la chance de mostrarse en otra entidad.