4 Menores de 11 años se llevaron 3 pelotas

Un efectivo de la Unidad Regional V de Policía dio aviso a pares del Comando Radioeléctrico, sobre que en la calle E. Poggi al 1000 estaba reteniendo a cuatro menores de 11 años de edad, tras sorprenderlos saliendo de un pasillo de un vivienda, portando tres pelotas de fútbol.

Se trató de tres pibes residentes en las calles Mainardi al 2000 (en dos casos), 500 Millas al 1100 y Lorenzatti al 2000, respectivamente.



ENTREGADOS A

SUS MADRES

Se procedió al secuestro de lo malhabido, y tras las diligencias de estilo llevadas adelante en la Seccional 13ª, por razones de jurisdicción, los transgresores fueron entregados a sus progenitoras.

Los elementos de mención pertenecen a una vecina, quien manifestó que se hallaban en el patio de su casa, sin medidas de seguridad, no habiéndose constatado nada roto o violentado.



NO PENSARON EN

CONSECUENCIAS

Todo hace presumir que se trató de una acción, en la cual no se reparó en las consecuencias que tendría dicha maniobra.