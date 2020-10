LAS MUJERES DEL 13

Las conductoras de "Mujeres" hablaron del final del programa (Video: El Trece), Mujeres de El Trece llegó a su final este lunes, a menos de dos meses de su estreno, que tuvo lugar el 24 de agosto pasado. Soledad Silveyra, Teté Coustarot, Roxy Vázquez, Jimena Grandinetti y María Julia Oliván (quien ocupó el lugar de Claudia Fontán tras su renuncia) se despidieron de su público con un programa con risas y música, pero también dolor y mensajes cargados de ironía.“Empecé con zapatillas y termino con zapatillas”, señaló, detallista, Teté Coustarot al comienzo del último programa de Mujeres, junto a sus compañeras, que miraban a cámara, sonrientes a pesar de todo. “Ustedes se preguntaran por qué están tan felices estas mujeres, si se termina el programa...”, dijo Solita, muy atinada. Y se respondió ella misma: “Estamos felices porque terminamos hermanadas. Pero hay un dolor, que son las fuentes de trabajo, sobre todo los que están atrás (de cámara). Gracias, muchachos, por haber sido lo que fueron. Son lo más”.“Pasamos unos hermosos días acá. La peleamos, por supuesto, cambiamos para un lado, para el otro…”, agregó Oliván.

Teté tomó el comentario de Oliván para hacer referencia a los rotundos cambios que sufrió el programa, a pesar del poco tiempo que estuvo al aire, y hacer una observación cargada de ironía: “Pero qué cintura… Empezamos como magazine, seguimos como concurso y terminamos como policiales. Una cinturita…”Grandinetti aportó su mirada sobre el final del ciclo: “Nos conocimos en un momento muy especial para el mundo. En una pandemia, donde nunca nos pudimos dar un beso ni un abrazo. Pero acá estamos, firmes junto al pueblo”. “¿De quién van a hablar?, me pregunto yo, porque tanto se ha hablado de este programa…”, arremetió Vázquez. Después de mandarle un afectuoso saludo a Fontán, quien se alejó del ciclo por los cambios en su formato, las conductoras presentaron un compilado con los bloopers del primer programa.

Como se pudo ver en el video, fueron varios los errores. “Fue justificado todo lo que nos dijeron”, reconoció Solita, aunque sus compañeras señalaron que casi no tuvieron tiempo para ensayar ni conocerse antes de su debut. “Muchos comieron de nuestro primer programa y hablaron, y hablaron sin parar. Por eso nos van a extrañar”, manifestó con picardía Teté. Al respecto, Oliván sostuvo: “Los programas tardan en encontrar su propia identidad, a veces años. Nosotros tuvimos este tiempo y, bueno, ya tendremos otras oportunidades, porque así lo hemos hecho en nuestra carrera. No fue poca la gente que compartió estas tardes con Mujeres de El Trece, y yo hace dos años que no estaba en la tele y decidí tomar este trabajo, que no es poco”

Este último programa estuvo dedicado, principalmente, a hacer un repaso por las carreras de las cinco reconocidas conductoras. La gran sorpresa se dejó para el final: la presencia de Karina La Princesita, quien cantó algunos temas. Ya cuando faltaba poco para que finalizara la emisión, Grandinetti se sumó a la artista con su ukelele para compartir una canción con ella.La periodista manifestó su emoción por cantar junto a Karina y ya casi no quedaba tiempo para cerrar el programa. “Dale que nos sacan”, la apuró Solita. Finalmente, debieron despedirse a las apuradas, con la música de fondo, y los créditos y publicidades en la parte inferior de la pantalla.Desde su primer programa, Mujeres estuvo destinado a enfrentar varios inconvenientes. Roxy Vázquez tuvo que ausentarse al debut, ya que tenía coronavirus. Después se contagió Claudia Fontán, lo que obligó a sus compañeras a aislarse, y ser reemplazadas por otras conductoras. Después de cumplir con la cuarentena regresaron, con excepción de Fontán, quien decidió no hacerlo por los cambios en el formato.

Efectivamente, Mujeres nunca encontró el rumbo y hasta llegó a incluir un casting para el Cantando 2020. Pero a pesar de todos los intentos, el rating no acompañó y las autoridades de El Trece decidieron ponerle punto final al programa.