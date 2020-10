“Hoy más que nunca está presente el Día de la Lealtad Peronista”

El 17 de octubre de 1945 una multitud de trabajadores se concentró en Plaza de Mayo a favor del coronel Juan Domingo Perón pidiendo su liberación. Al año siguiente, Perón sería elegido Presidente de la Nación.

A 75 años de aquel acontecimiento en donde las masas obreras se movilizaron, el Partido Justicialista y la Juventud Peronista del Departamento Castellanos convocan a participar del hito fundacional del peronismo, de modo virtual a través del sitio web www.75octubres.ar al que se podrá ingresar desde las 13 horas del sábado 17 de octubre, utilizando el navegador de cualquier computadora, celular o tablet. Allí, cada compañero y compañera podrá elegir una imagen (“avatar”) que lo representará en la movilización nacional que tendrá su cierre con el discurso del presidente Alberto Fernández. Será bajo el lema “A la distancia, pero más unidos que nunca”.



“El 17 de Octubre es casi nuestro cumpleaños”

Nicolás Rodriguez, secretario de la JP expresó: “este día para nosotros es casi nuestro cumpleaños porque es la fecha de fundación del peronismo y es la primera vez en la historia que las masas trabajadores se movilizaron para pedir la liberación de quien en ese entonces era solo Juan Domingo Perón; todavía no era quien después terminó siendo en la historia argentina. Fue un quiebre trascendental de pensar y hacer un país para pocos a hacerlo inclusivo. A partir de allí se comenzó a tener en cuenta a los trabajadores, a los desposeídos y empezar a ver por primera vez a un Estado presente, buscando el progreso y el bienestar de la gentes, que es lo que ha hecho que hoy por hoy está vivo este sentimiento en tantos compañeros mayores que lo viven con una gran emoción, porque sintieron en ese momento que por primera vez sus padres podían acceder a un trabajo, tener vacaciones o el solo hecho de saber en la moneda en que le iban a pagar. Antes todas estas eran cuestiones con las que se especulaba”.

Además el integrante de la Juventud Peronista afirmó que todos estos derechos ganados que actualmente se ven seguros, antes no eran así, “por eso para nosotros es tan importante recordar esta fecha y que fue lo que vino a transformar el peronismo que cambió al país”.



Un Estado presente

Nicolás Rodríguez subrayó que “hoy por hoy hay un correlato con esta situación que vivimos en medio de esta pandemia, con un Estado presente, donde otros serían los resultados que tendríamos en el país con otro gobierno, -seguramente mucho peores-, con un Estado que no se hubiese ocupado de atender la situación sanitaria, social; a tratar de contener los efectos negativos en la cuestión laboral, tratando de hacer ese equilibrio entre economía, trabajo y salud. Esto que podemos ver como normal es gracias a que tenemos un presidente peronista como Alberto Fernández y un gobernador como Omar Perotti, que expresan esos ideales del peronismo y sobre todo en este contexto de crisis que nos toca vivir”.



La militancia de los jóvenes peronistas

Al referirse a que lo llevó como joven, a involucrarse y militar dentro de este espacio, Rodríguez manifestó que “si bien tenía cercanía con las banderas del peronismo, sobre todo con el trabajo de inclusión social, en mi caso fue a partir de la muerte de Néstor Kirchner, donde se dio un quiebre en lo cotidiano y las cosas que uno daba por sentadas no eran tales, fue eso lo que me volcó a mí a querer militar y profundizar más algo que quizás era solo una simpatía. Lo que me sucedió a mí también le pasó a muchos jóvenes”.

Por su parte Franco Laorden, actual delegado de la JP del departamento Castellanos, señaló que “este 17 de Octubre de Octubre genera mucha expectativa en los compañeros y compañeras ante esta nueva situación, y en donde nos vamos a tener que juntar de manera virtual y no en un acto como estábamos acostumbrados. Será a través de una página, www.75octubres.ar al que se podrá ingresar desde las 13 horas de este sábado. Todo este año los militantes que solemos tener en el calendario varias fechas significativas para diferentes actos, no nos pudimos juntar y se consiguió esta nueva manera virtual de poder hacerlo para interactuar y justamente este 17 de Octubre poder participar del acto central con el cierre del presidente. Todo esto nos genera muchas ganas porque es un acto que habla de la unidad del peronismo y en los últimos años venimos escuchando la unidad en la diversidad y ese fue un poco el lema que nos unió en las elecciones del año pasado, donde se pudo conseguir una victoria electoral para nuestro partido”.

Laorden dijo que “en medio de este duro escenario va a surgir un nuevo tipo de unidad que es la unidad contra la adversidad, en donde se necesita del esfuerzo solidario de todos para poder salir adelante, entendiendo que nadie se salva solo. Allí va a estar el foco del acto de hoy en el Día de la Lealtad”.



Nuevos líderes peronistas

El secretario de la Juventud Peronista departamental habló del futuro del partido y de la renovación: “el justicialismo ha venido llevando adelante todo un proceso de transformación interna en los últimos años, con muchos jóvenes de todo el espectro nacional justicialista; con sectores más kirchneristas, del Frente Renovador, del PJ más tradicional. Entiendo que hay un proceso de renovación en marcha con compañeros con más experiencia que han ido dejando espacios. Hoy lo vemos aquí en el gobierno provincial, con compañeros muy jóvenes que están ocupando cargos de gestión”.