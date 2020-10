Qué quiere decir ciudades sostenibles

Las ciudades apenas ocupan el 3% de la superficie terrestre. Sin embargo, acaparan entre el 60% y el 80% del consumo de energía. También son responsables del 75% de las emisiones de carbono. Estos son algunos datos de la ONU(Organización de las Naciones Unidas )que explican en parte por qué no hacemos más que oír hablar de ciudades sostenibles en los últimos tiempos.

El problema con este tipo de términos de moda es que su uso continuado puede acabar por vaciarlos de significado. Es decir, cada vez más personas perciben que vivir en una ciudad sostenible es algo positivo, pero no saben a ciencia cierta qué significa exactamente o qué ventajas aporta.

La Lengua Española define así el adjetivo “sostenible”: Especialmente en ecología y economía, que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente. Este concepto choca frontalmente con el ritmo de crecimiento de la población mundial y su impacto sobre el planeta. Cada vez somos más, y hay que cambiar la relación recuros-residuos, es decir que hoy necesitamos más recursos y generamos muchos residuos.

En 1950 la población mundial era de unos 2.600 millones de personas. A mediados de 2015 llegamos a los 7.300 millones de personas y se estima que alcanzaremos los 9.700 millones en 2030. Un aumento que, según la ONU, tendrá consecuencias importantes para las próximas generaciones.

Debemos tomar medidas para limitar nuestro impacto sobre el planeta. A eso se le llama “desarrollo sostenible” desde el año 1987, cuando varios países de la ONU acuñaron el término en el informe brundtland(1). A grandes rasgos, buscaban una manera de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer a las futuras. Hay un ritmo tan alto al planeta que no le damos tiempo a regenerarse.

La ONU tenía que marcar unos objetivos si quería aterrizar el desarrollo sostenible desde el plano filosófico al real. Así fue como surgieron en 2016 los 17 ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). Dentro de los ODS, los espacios urbanos son un objetivo prioritario. De hecho, el ODS número 11 es el de lograr que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Esto se debe al aumento de los procesos de urbanización de forma paralela al incremento de la población mundial. Hoy, más de la mitad de la población mundial vive en zonas urbanas y, en 2050, se prevé que esa cifra aumente hasta los 6.500 millones de personas.

La ONU sostiene que, no se puede lograr un desarrollo sostenible sin transformar radicalmente la forma en que se construyen y administran los espacios urbanos. Por eso, sus ODS se han convertido en el canon que permite evaluar si una ciudad es o no sostenible y, por tanto, si tiene o no futuro.

Sabemos que una ciudad es sostenible por la Red de SDSN (Soluciones para el Desarrollo Sostenible), impulsada por la propia ONU, ayuda a medir el grado de cumplimiento de los 17 ODS en las ciudades. En el caso de España, se han identificado 85 indicadores adaptados al contexto del país. Con esta lista en la mano, se mide la sostenibilidad de cada urbe. Todo cuenta: desde el precio del abastecimiento de agua a los hogares hasta el uso del transporte público, el acceso a un empleo decente, la tasa de población con educación secundaria, las muertes por diabetes o la agricultura ecológica.

En España es Vitoria-Gasteiz(capital del país vasco), es la que lidera el cumplimiento de los ODS. Esta ciudad desarrolla desde hace tiempo políticas activas de crecimiento sostenible con resultados notables. Así lo destaca el informe “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas”, elaborado por la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS).

En concreto, Vitoria-Gasteiz que apenas supera los 250000habitantes ha obtenido sus mejores resultados en los objetivos 3 (Salud y bienestar), 6 (Agua limpia y saneamiento), 12 (Producción y consumo responsables), 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas) y 17 (Alianzas para lograr los Objetivos). Su compromiso con la cooperación al desarrollo, la adopción de medidas para fortalecer el reciclaje de residuos, la gestión del agua o su Índice de Transparencia Municipal (ITA) del 100% son algunas de las claves que explican por que Vitoria-Gasteiz se considera la ciudad más sostenible de España.

Puede parecer que los ODS solo son viables para las ciudades de escala reducida. Sin embargo, también las grandes urbes implantan sus propias medidas para convertirse en entornos sostenibles. Un ejemplo de esto lo encontramos en Madrid y Barcelona, que se han colado recientemente en el top 30 del Índice sobre Ciudades Sostenibles a partir del 2018 elaborado por Arcadis(2).

Este informe tiene en cuenta tres categorías principales, íntimamente ligadas a los ODS: Personas (movilidad social y calidad de vida), Beneficio (entorno empresarial y desempeño económico) y Planeta (gestión del uso de energía, contaminación y emisiones). Tanto Madrid como Barcelona destacan en las dos primeras.

La sostenibilidad es algo más que un concepto de moda. Es una de las claves principales para el desarrollo de la humanidad y su futuro. Por eso cada vez más ciudades aplican políticas para merecer la etiqueta “sostenible” y conseguirla cuanto antes, en nuestro país no hay apuro.

(1)EL INFORME BRUNDTLAND

Es un informe que enfrenta y contrasta la postura del desarrollo económico actual junto con el de sostenibilidad ambiental, realizado por la ex-primera ministra noruega Gro Harlem Brundtland, con el propósito de analizar, criticar y replantear las políticas de desarrollo económico globalizador, reconociendo que el actual avance social se está llevando a cabo a un costo medioambiental alto. El informe fue elaborado por distintas naciones en 1987 para la ONU, por una comisión encabezada por la doctora Harlem Brundtland, entonces primera ministra de Noruega.

(2)ARCADIS NV

Es una empresa global de consultoría de diseño , ingeniería y gestión con sede en Zuidas , Amsterdam , Países Bajos . Actualmente opera en más de 350 oficinas en cuarenta países. La compañía es miembro del índice Next 150 .

Arcadis se fundó como especialista en recuperación de tierras Nederlandsche Heidemaatschappij en 1888. Durante las décadas siguientes, la empresa se involucró en varios proyectos de desarrollo, inicialmente con un enfoque rural. Durante la segunda mitad del siglo XX, la empresa desarrolló su presencia internacional así como su giro hacia el desarrollo urbano.