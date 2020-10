El Concejo se reunió con el director del IMV y funcionarios del Ejecutivo Locales 17 de octubre de 2020 Redacción Por En un viernes con varias reuniones, los concejales de manera virtual mantuvieron primero un encuentro con Marcelo Riberi, director del IMV, donde se analizaron los programas que se vienen llevando adelante, y luego se reunieron con funcionarios del Ejecutivo.

Ayer por la mañana la agenda de reuniones del Concejo estuvo cargada, ya que los ediles desde las 9 mantuvieron un encuentro virtual con el director del Instituto Municipal de la Vivienda, Marcelo Riberi, donde se conversó acerca de los programas que se vienen llevando adelante. También se abordó la actual situación habitacional en Rafaela.

Uno de los aspectos que se trató en la reunión tuvo que ver con el presupuesto, donde Riberi resaltó que el presupuesto asignado está siendo subejecutado, fundamentalmente en este contexto de la pandemia.

Después de esta reunión los concejales recibieron .también de modo virtual- al secretario de Hacienda, Heriberto Lanfranco, de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Diego Martino y a la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero.

El encuentro estuvo centrado en los reiterados pedidos de informes que se presentaron en el recinto y que pretenden conocer el estado de avance de las obras para refuncionalizar las veredas en la ciudad.

El concejal Juan Senn señaló que “hemos tenido dos reuniones muy importantes con funcionarios municipales. Por un lado, con Marcelo Riberi para evacuar dudas sobre nuevos loteos y distintas gestiones que el Instituto Municipal de la Vivienda viene llevando adelante. Y por el otro con funcionarios del Ejecutivo para hablar sobre el tema veredas. Todos sabemos del deterioro que se presenta en muchas partes de la ciudad y a raíz de eso es importante generar alternativas para que se puedan arreglar. Y hay que destacar que para avanzar con propuestas claras, es clave tener un diagnóstico de todos estos temas. Por eso es fundamental el diálogo”, sostuvo.

Por su parte el concejal de Cambiemos, Leonardo Viotti, indicó que “fueron dos reuniones importantes que hace tiempo le habíamos solicitado al Ejecutivo; primero conversamos con el director del IMV, acerca de cómo se encuentra entre otras cosas la aplicación de los programas durante este 2020, donde nos contó que los programas se están subejecutando. Por ejemplo la edición 2020 del “Rafaela Construye” que no se llevó adelante o el “Construir Juntos” va a quedar muy subejecutado al igual que el resto de los programas planteados que no pudieron llevarse adelante en el actual contexto”.

“Va a haber una subejecución de los fondos destinados por presupuesto al IMV dada la pandemia. Además nos comentó las gestiones realizadas ante el gobierno nacional para generar nuevos loteos; por un lado a través del Plan Nacional del Suelo para generar 218 lotes en el norte de la ciudad y por otro lado en el fondo fiduciario del PROCREAR, con la idea de generar 97 lotes y luego 97 viviendas para que puedan ponerse en marcha durante los próximos tres años y medio”, explicó el edil.

Respecto al encuentro con los funcionarios del Ejecutivo, Viotti contó que “la idea era charlar sobre un proyecto de mi autoría presentado a principio de este año para evaluar entre todos la posibilidad de crear un fondo destinado a financiar la reparación o construcción de veredas para aquellas personas que no tengan el dinero necesario para poder hacerlo por su cuenta; por otro lado habíamos detectado que hay una problemática de muchas veredas de la ciudad que no están en condiciones y este es un verdadero problema para las personas con movilidad reducida, para personas no videntes, adultos mayores, para quienes trasladan a sus hijos con lo cochecitos. La idea es poder barajar alguna alternativa para solucionar esto”.