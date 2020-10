Perotti presentó 3 proyectos de ley que reformarán el sistema policial Locales 17 de octubre de 2020 Redacción Por Los mismos son el proyecto de Ley de Seguridad Pública, el de Reforma Policial y el de Control Policial Externo. Una necesaria transformación para mejorar la seguridad pública.

El ejecutivo provincial presenta tres importantes proyectos que tienen como objetivo modernizar y profesionalizar a la institución policial que se rige por normativas antiguas y desactualizadas. Estos proyectos fueron debatidos en más de 15 foros universitarios, policiales, internacionales y de la sociedad civil. No es posible mejorar la seguridad pública de los santafesinos y santafesinas sin reformar la policía provincial.

En esta primera etapa los proyectos transformadores contemplan cuatro servicios especializados e independientes: la Policía de Seguridad, la Agencia de Control Policial, la Tropa de Operaciones Especiales y la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Esta es una propuesta pionera que se asienta en criterios modernos de organización policial, incluso con una línea de mando político diferenciada, con un régimen profesional y una modalidad de organización asentados en la especialización orgánica / funcional. Apuntala la profesionalización del personal, en una fuerza disfuncional que supo tener un elevado nivel de connivencia con el crimen. La presentación está integrada por tres proyectos:



PROYECTO DE LEY DE

SEGURIDAD PUBLICA

La policía de Santa Fe está regida por normas que nunca se alteraron desde 1975, por lo que es necesario actualizar la ley orgánica. Este proyecto establece las bases jurídicas e institucionales del sistema de seguridad con toda la estructura gubernamental, la conducción política del sistema policial, sus principales funciones, sus autoridades, los lineamientos en materia de gestión del conocimiento en seguridad, el abordaje del bienestar policial y políticas de género.

Principalmente se plantea ejes que atraviesan la gestión del conocimiento en seguridad, las políticas para prevenir la violencia con armas de fuego, un nuevo esquema de formación y capacitación, la coordinación entre provincia y municipios, la delimitación de los servicios de seguridad privada y el control legislativo en seguridad pública.

Los 10 objetivos de la propuesta son:

1. Fortalecer las capacidades de gobierno en materia de seguridad y de conducción política del sistema policial provincial;

2. Disponer de información para la toma de decisiones y la elaboración de políticas de seguridad basadas en la evidencia;

3. Prevenir y reducir la violencia con armas de fuego;

4. Diferenciar los servicios policiales para especializar y profesionalizar el sistema policial provincial;

5. Mejorar las condiciones de trabajo y promover la igualdad de género en el sistema policial provincial;

6. Mejorar la formación y capacitación en materia de seguridad y policía, ajustando el sistema educativo al nuevo modelo de policía;

7. Promover la coordinación y colaboración interjurisdiccional y multiagencial en materia de seguridad, en particular entre el Ministerio de Seguridad y los Municipios;

8. Regular los servicios de seguridad privada y complementarlos con las políticas de seguridad pública;

9. Fortalecer el control legislativo sobre el sistema de seguridad pública;

10. Generar una transición ordenada hacia el nuevo modelo de seguridad.



PROYECTO DE LEY DE

REFORMA POLICIAL

Sin una reforma policial estructural, Santa Fe está condenada a repetir los viejos latiguillos que proponen fortalecer una policía, en el mejor de los casos, ineficiente y, en el peor, cómplice y socia de diferentes emprendimientos criminales.

Esta presentación propone un nuevo esquema de trabajo de seis superintendencias que dependerán de la Jefatura provincial, ubicadas en las ciudades de Rosario, Santa Fe, San Lorenzo, Reconquista, Venado Tuerto y Rafaela. No existirían más las 19 unidades regionales y estarán configuradas de acuerdo con la característica y a la problemática particular del territorio provincial, teniendo independencia de acción y autoridad.

Asimismo, se crearán cuatro policías: Seguridad Preventiva, Agencia Investigación Criminal, Tropas de Operaciones Especiales y Agencia Control Policial.

Este proyecto actualiza de la Ley Orgánica de la Policía Provincial, vigente desde 1975, que hoy no se puede aplicar en la problemática criminal actual. Promueve una policía moderna, profesional y democrática.



PROYECTO DE LEY DE

CONTROL POLICIAL EXTERNO

En la actualidad se ven cuatro grandes problemas: violencia institucional, corrupción institucional, vinculaciones con el crimen o violencia de género y el objetivo es enfocarse en esos temas para profesionalizar a la policía y mejorar todos los niveles de la institución policial. Lo que se tiene que entender es que, si no hacemos esta profunda reingeniería de todo el sistema de seguridad pública, las crisis van a aparecer siempre.

En el proyecto de Ley se proponen cambios profundos en el sistema de Control Policial y que requieren continuidad en el tiempo. por lo tanto, es necesario que todos los niveles del Estado Provincial lleguen a un acuerdo y trabajar sobre estos cambios en conjunto.

Se plantea la necesidad de profundizar el sistema externo de control policial (fuera de las otras tres policías) y garantizar el derecho de la defensa policial ante situaciones de procesamiento administrativa o penal.

Esto nos permitirá tener un sistema que se enfoque en una función más preventiva, atenta a reconocer focos de corrupción interna o delitos criminales, fundamental para no tener un sistema netamente reactivo, que pueda trabajar en una investigación administrativa independiente de la parte judicial y penal, y que se base en una policía especializada en investigar principales hechos o crímenes.

La calidad de la seguridad en la prestación del servicio policial también depende del bienestar de los y las policías, y es imprescindible que el policía pueda defenderse ante un proceso de investigación penal o administrativa y que puedan ejercer todos los derechos y garantías correspondientes a fin de conocer todo sobre el sumario administrativo y el proceso penal.