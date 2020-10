Volvió a caer el consumo en supermercados y mayoristas Nacionales 17 de octubre de 2020 Redacción Por EN SEPTIEMBRE

BUENOS AIRES, 17 (NA).- El 44,4% de los supermercados y el 43,8% de los autoservicios mayoristas consultados informaron que sus ventas disminuyeron en septiembre, en un 20% promedio, según una encuesta difundida ayer por el INDEC.

Según la Encuesta Cualitativa de Comercio durante la Emergencia Sanitaria, el 72,2% de los supermercados y el 75% de los autoservicios esperan un incremento de precios en octubre. Ese nivel subió diez puntos porcentuales respecto de septiembre último.

La encuesta anticipa las proyecciones sobre el consumo en esos grandes centros comerciales, que el INDEC difunde con atraso de dos meses con los informes de ventas definitivas y niveles de facturación.

El relevamiento del organismo indicó que solamente el 2,8% de los supermercados y el 6,3% de los centros mayoristas indicaron que sus ventas aumentaron en septiembre, en alrededor de un 20%. Para el 52,8% de los supermercados y el 50,0% de los autoservicios sus ventas no registraron variaciones durante septiembre último.

Ambos sectores de comercialización proyectaron que proporciones mayores al 80% que no habrá cambios en el número de personas empleadas durante octubre, mientras que un 11,1 de los supermercados y un 12,5% de los centros mayoristas proyectaron despidos.

Según la encuesta, los centros de compras encuestados declararon que las ventas disminuyeron en septiembre y el 80% informó que disminuyó la concurrencia de público, en los pocos locales que fueron permitieron su reapertura en el interior del país.

El 100% de los shoppings indicaron que no variará el número de personas empleadas en las administraciones de los centros de compras durante octubre, registrando un mayor porcentaje respecto de lo declarado para septiembre, según el informe del INDEC.