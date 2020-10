En diciembre llegará a su fin el congelamiento de tarifas Nacionales 17 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 17 (NA).- El Gobierno pondrá fin al congelamiento de tarifas de servicios de gas y electricidad a partir de diciembre próximo, y lo reemplazará por un subsidio más individualizado de acuerdo con la capacidad de pago de los usuarios, anunció ayer el secretario de Energía, Darío Martínez.

El funcionario dijo que a partir de diciembre volverán a aplicarse aumentos en tarifas de luz y gas, debido a que no se prorrogará el decreto que las mantenía congeladas desde el año pasado, y que regía desde abril de 2019.

Martínez ratificó que el decreto no volverá a extenderse, una vez que venza el próximo 17 de diciembre, aunque el secretario de Energía afirmó que las tarifas se mantendrán congeladas hasta el 31 de diciembre.

En declaraciones radiales, Martínez señaló que se irá a un esquema de segmentación de los usuarios, según puedan pagar o no los aumentos.

El secretario de Energía aclaró que los aumentos tarifarios "no van a ir a valores internacionales de manera directa", según dijo. La decisión de comenzar a aumentar los precios de los servicios ya había sido insinuada por el presidente, Alberto Fernández, en la la presentación del Plan Gas realizada en Vaca Muerta.

El congelamiento de las tarifas de los servicios públicos había sido aplicado por el ex presidente Mauricio Macri en abril de 2019. El actual Gobierno resolvió prorrogarlo por 180 días a través de la Ley de Solidaridad de diciembre pasado, por la emergencia sanitaria, decisión que después extendió hasta fin de año.