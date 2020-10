Proyecto de ley para promover la inversión y el ahorro en pesos Nacionales 17 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 17 (NA).- El Gobierno envió ayer a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para fomentar el ahorro y la inversión en pesos en medio de la creciente presión cambiaria y el continuo drenaje de reservas. La iniciativa contempla la ampliación de exenciones en el impuesto a las Ganancias y sobre Bienes Personales para los activos de inversiones financieras en moneda nacional con el objetivo de promover el ahorro en pesos y desarrollar el mercado de capitales y créditos.

Además, incluye exención de impuesto a las Ganancias de los intereses de los depósitos en pesos con cláusula de ajuste (por ejemplo, plazos fijos UVAs) y el rendimiento de las colocaciones en instrumentos emitidos en moneda nacional destinados a fomentar la inversión productiva.

Implica además la exención en Bienes Personales para obligaciones negociables emitidas por empresas argentinas, instrumentos en moneda nacional destinados a inversión productiva y participación en fondos comunes de inversión y fideicomisos financieros que inviertan mayoritariamente en activos exentos.

El proyecto oficial también establece una "Cláusula antielusión", que estipula un tiempo de permanencia mínima de los activos en el patrimonio para acceder a las exenciones de Bienes Personales.

"Queremos dar opciones para poder ahorrar en alternativas que no sea dólares", había indicado esta semana el presidente Alberto Fernández, ante empresarios al participar del Coloquio de IDEA.

Este viernes, en otra jornada de nerviosismo en la plaza cambiaria, el dólar blue quebró un nuevo récord y trepó a $178, al registrar un alza de siete pesos en un solo día, con lo que la brecha con el oficial se ubicó en el 130%.

A lo largo de la semana, la autoridad monetaria tuvo una pérdida de reservas de u$s 248 millones, que se eleva a u$s 593 millones si se cuentan todos los días de octubre.