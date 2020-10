IDEA presentó sus siete puntos clave Nacionales 17 de octubre de 2020 Redacción Por Racionalizar el gasto, bajar la inflación a un dígito y aumentar exportaciones son algunas de las propuestas impulsadas por IDEA.

BUENOS AIRES, 17 (NA).- El instituto IDEA presentó ayer siete puntos clave que contribuirían a impulsar la economía, entre los cuales incluyó "racionalizar el gasto público, reducir la inflación a un dígito y aumentar las exportaciones". Fuentes de la entidad aclararon a la agencia NA que no se trata de un plan económico, sino de un trabajo realizado por sus equipos técnicos para intentar hacer un aporte en este escenario complejo.

Las iniciativas incluyen objetivos para exportar más, el respeto de la propiedad privada y racionalizar el gasto público.

Las propuestas incluyen:

- Sostener la seguridad jurídica. Apunta a garantizar el derecho a la propiedad privada y el marco jurídico para las inversiones. También se postula la necesidad de enaltecer las instituciones públicas para que los organismos técnicos dentro de distintas dependencias públicas no queden subordinadas a intereses políticos o partidarios, y el pedido por el sostenimiento de "reglas" para la inversión de largo plazo.

- Racionalizar el nivel de gasto. IDEA sostiene que se incrementó 20 puntos con relación al PBI en los últimos 15 años, lo cual atenta contra el crecimiento económico. Se propone una reducción del gasto para llegar a un superávit que sea sostenible. El objetivo es alcanzar un diseño de un esquema de seguridad y asistencia social "sostenible".

- Reducir la inflación a un dígito. Advierte que la suba de los precios es un problema de los últimos 15 años de la economía argentina, que la gran mayoría de los países del mundo pudo resolver hace décadas. Para eso, proponen que la prioridad del Banco Central sea "mantener la estabilidad de precios" y "devolverle valor a la moneda".

- Bajar la carga tributaria. Indica que la Argentina tuvo en las últimas décadas un incremento en la presión tributaria a nivel nacional, provincial y municipal. Según IDEA, el país cuenta con 166 impuestos y tasas. Esto genera que las inversiones sean menos rentables y que suba el costo final de bienes y servicios. Se plantea la necesidad de no crear nuevos impuestos y eliminar progresivamente todos aquellos que atenten contra la inversión. También ampliar la base de contribuyentes, al mismo tiempo que se lucha contra la evasión.

- Incrementar las exportaciones. Advierten que los sucesivos gobiernos introducen medidas o esquemas que desincentivan la exportación, con impuestos, cuestiones logísticas o esquemas cambiarios. "Hasta que no logremos incrementar el volumen de exportaciones de manera sostenida, tampoco podremos consumir más internamente. Un mayor volumen de exportaciones significa también un mayor crecimiento de la economía", dijo Bulat. IDEA propone la reducción de desincentivos y distorsiones para las exportaciones, expandir los acuerdos comerciales y simplificar procesos de importación y exportación en el marco de un escenario que apunte al cuidado del medio ambiente.

- Mejorar la competitividad. El Foro Económico Mundial indica que la Argentina es el país menos competitivo de la región, en un análisis que no comprende únicamente al factor cambiario. El análisis de IDEA propone minimizar la burocracia y los costos logísticos, para generar una reducción del "costo argentino".

También impulsan fomentar los proyectos de inversión en infraestructura.

- Fomentar la creación de empleo privado. Al estancamiento de este factor en la última década se sumó el impacto de la pandemia de coronavirus, que generó una destrucción de puestos de trabajo, especialmente en el sector informal. IDEA propone definir nuevas normas educativas, tecnológicas y productivas que tengan que ver con el contexto global actual, y que puedan actualizarse cuando así lo demanden las necesidades del empleado y el empleador". Proponen avanzar en un sistema que reduzca la conflictividad y promueva la diversidad y la inclusión.