Ante empresarios, Guzmán descartó una devaluación Nacionales 17 de octubre de 2020 Redacción Por El ministro de Economía anunció cambios para el contado con liqui.

FOTO NA MINISTRO. Martín Guzmán durante su participación en el Coloquio virtual de IDEA.

BUENOS AIRES, 17 (NA).- El ministro de Economía, Martín Guzmán, ratificó ayer que no habrá devaluación en la Argentina y adelantó que habrá cambios en la operatoria del dólar contado con liquidación, al hablar ante los empresarios del Coloquio de IDEA.

"Habrá un cambio de dirección en la política de control de capital del dólar contado con liquidación (CCL), que es el que utilizan las empresas para sus operaciones", señaló. Consideró que "el blue y el contado no importan de forma directa, sino por las expectativas. Esos tipos de cambio están en valores que no representan la realidad de la Argentina".

Con relación a la inflación, dijo que caerá "alrededor de 20 puntos con respecto a 2019" y sostuvo que "mes a mes la realidad ha estado más alineada con los pronósticos del Gobierno, que con los del mercado".

Garantizó que el Gobierno tiene "los instrumentos para mantener la política cambiaria", pero admitió que el cepo "no se puede sacar".

"No se pueden sacar los controles de capitales hoy tal como están las reservas", dijo el ministro. Igual, aclaró que "hay 41.000 millones de dólares en el Banco Central, de los cuales una parte importante se puede hacer líquida de un momento a otro".

Consideró que "la situación del dólar oficial es distinta a la del paralelo, tanto en el blue como el liqui". "Esos tipos de cambio hoy están en valores que no representan la realidad argentina, que no es un país de ingresos bajos, sino de medios", sostuvo Guzmán.

El ministro reconoció que "se han generado tensiones en esos mercados y expectativas que explican esa brecha. Pero no representan la realidad argentina". "Si mirás la evolución del IPC no está atada a la evolución del blue", indicó.

El jefe del Palacio de Hacienda recordó que el cepo cambiario fue "puesto por la administración anterior". Consideró, además, que se "han generado tensiones en esos mercados y expectativas que explican esa brecha". Adelantó que habrá medidas para intentar minimizar la volatilidad en las cotizaciones alternativas y afirmó que, en el marco de un nuevo programa con el FMI se enviará al Congreso una propuesta para consolidar un sendero de equilibrio fiscal y reducir la emisión de pesos del Banco Central con el que se financia la economía.

En cuanto al contado con liqui, dijo que "lo que pasa ahí es que, control tras control, se ha ido achicando y se ha vuelto más volátil. ¿Nos importa que haya un mercado de transacción de pesos contra dólares? Sí, nos importa. ¿Qué queremos? ¿Qué sea chiquito o más grande? Cuando es chiquito, pasa lo que pasa.

Vamos a ir facilitando ese tipo de operatorias. Está muy alto ese tipo de cambio y afecta la capacidad para generar ingresos en dólares", admitió. Proyectó que en 2021 se prevé una emisión de 1 billón de pesos para cubrir el rojo fiscal primario. Explicó, además, que la política oficial es que el tipo de cambio nominal acompañe los precios. "Si mirás la evolución del IPC, no está atada al dólar blue o el CCL sino al dólar oficial. La inflación va a ser de menos de 40%", confió el ministro.

Guzmán sostuvo que el Gobierno está haciendo una "administración de una emergencia económica que se profundizó en el contexto de la pandemia, y al mismo tiempo hay un progreso sólido en temas fundamentales para ordenar la economía argentina", entre los que mencionó la reestructuración de la deuda externa.

"Argentina no es un país de ingresos bajos, es un país de ingresos medios. No es un país de 4.500 dólares por habitante, definitivamente es un país de ingresos más altos. Lo que se han generado por la pandemia y el frente fiscal son tensiones y expectativas que explican esa brecha, pero no representan la realidad argentina", sostuvo.

Señaló que "con el tipo de dólar oficial estamos completamente comprometidos en seguir en la misma política, donde evolucione de la mano de los precios, mantener estabilidad del tipo de cambio real y hoy sí tenemos un dólar oficial que representa la realidad argentina en el frente comercial"".

Cuando se le preguntó si no iba a haber devaluación, el ministro respondió: "Correcto, en lo que hace a la política para el tipo de cambio oficial es la que venimos manteniendo, un tipo de cambio real estable. El tipo de cambio de referencia para finales de 2020 es $81,40 y para finales de 2021 es $102,40, como dice en el Presupuesto".

En cuanto las restricciones para la compra de moneda extranjera, Guzmán reiteró que "el dólar ahorro no se prohibió, sigue y seguirá vigente, sino que se encareció y se hizo más difícil el acceso".

"Estamos en una situación extraordinaria en el capitalismo, estamos viviendo en una pandemia, que obligó al gobierno a proteger la producción y el empleo. Eso implicó mayor financiamiento monetario. No teníamos cuentas saludables, que Argentina debe resolver de forma permanente. ¿Nos gusta?, No. Pero teníamos que evitar un mal mayor", dijo. Insistió en que la Argentina "tiene que converger al equilibrio fiscal, la sostenibilidad fiscal es un activo para la Nación. No debemos estar dependiendo del financiamiento externo".

Sostuvo que el gasto "hay que racionalizarlo, redefinir cómo se gasta en pos del desarrollo económico. El presupuesto 2021 refleja esa visión, lo que aumenta es el gasto en inversión pública para darle competitividad al país, en innovación y desarrollo se aumentó el gasto; educación, salud. Lo que cae fuertemente son los intereses de la deuda gracias a la reestructuración".

Sobre el impacto de la pandemia, dijo que existe una "muy moderada recuperación con características heterogéneas. Los sectores que requieren de cercanía social todavía caen, los que pueden remoto están creciendo". "Seguimos trabajando en estabilizar la economía en una situación extraordinaria en el mundo. Hay un país con grandes oportunidades, con una situación dura en el marco de una pandemia", indicó.

Sobre las inversiones externas, respondió: "Nos interesan todas, pero en la economía real. Se anunció lluvia de inversiones y lo único que llovió fueron inversiones especulativas".

El ministro se presentó luego de un panel en el que estuvieron el exministro de Economía de Cambiemos Hernán Lacunza y el expresidente del Banco Central Martín Redrado, quienes fueron críticos con el rumbo que está tomando el Gobierno.