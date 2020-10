Peronistas disidentes Nacionales 17 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El cotitular de la CGT, Carlos Acuña, encabezó ayer el acto por el 17 de Octubre que organizaron el gastronómico Luis Barrionuevo y el ex presidente Eduardo Duhalde, en el que manifestaron sus diferencias con la gestión de Alberto Fernández y enviaron un mensaje a la CGT por su fuerte apoyo al Gobierno, al remarcar que "no hay que ser el alcahuete de turno".

"El Gobierno se tiene que hacer cargo de que en la Argentina haya trabajo, haya consumo. Si no hay demanda, no hay producción", advirtió Acuña, único orador del acto realizado en el Monumento a Perón ubicado en la plaza Agustín P. Justo, en las avenidas Paseo Colón y Belgrano, en el "bajo porteño".

Horas antes del acto, Barrionuevo también apuntó contra el mandatario y sostuvo que Alberto Fernández "no es peronista" y que "lo ha manifestado en varias ocasiones".